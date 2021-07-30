نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط المطلوبة وحالات الاستثناء في طلب إعفاء قرض الراجحي بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشروط المطلوبة وحالات الاستثناء في طلب إعفاء قرض الراجحي يقدم الراجحي الكثير من الخدمات التمويلية بالمملكة، ثم يوفر أيضا إعفاء من سداد القروض أو تأجيلها، ولكن بشروط معينة دقيقة، وهناك حلات استثناء للإعفاء، ويهدف البنك لخدمة كافة عملاءه بالمملكة، ثم توفير الراحة والخدمة المميزة لهم، وعند تعثر الحالة المادية للعميل، وتنطبق علية الشروط والاستثناءات التي وضعها البنك، ففمكن أن يعفي أو يؤجل سداد القرض حتي تحسن حالته، ثم أن خدمة طلبات الإعفاء من القروض للعملاء، تكون بشروط بسيطة للغاية، بسبب ثقة مصرف الراجحي في عملائه، وبالتالي تقديم خدمة الإعفاء من القروض لمن تعثرت أوضاعهم المالية والاجتماعية، نتيجة للوضع الاقتصادي للملكة والعالم اجمع، فيوفر البنك لجميع المواطنين تطبيق إلكتروني، دون الحاجة لزيارة أي من فروع البنك، وفي هذه المقالة سنزودكم بكافة المعلومات حول إعفاء قرض الراجحي من سداد الأقساط.

الشروط المطلوبة وحالات الاستثناء في طلب إعفاء قرض الراجحي

هناك شروطا لطلب الإعفاء من سداد بقية القرض، لمن تعثرت أوضاعهم المالية والصحية:

في حالة الوفاة، تقدم الأسرة شهادة الوفاة، ويقدم البنك خدمة التأمين التكافلي. أيضا في حالة العجز الكلي أو الجزئي بسبب حادث يمنع العميل من العمل لدفع الرسوم، مع تقديم المستندات اللازمة التي تثبت ذلك.

استثناءات من إعفاء مصرف الراجحي من سداد القرض

إذا مات العميل بسبب تعاطي أي نوع من المخدرات أو أي نوع من الكحول. ثم إذا توفي نتيجة لعب ألعاب خطرة، أو مشاركته في رياضات خطرة، مثل سباق الخيل، أو سباق السيارات، أو أي نشاط يهدد حياته. في حالة وفاة المقترض بحكم قضائي يعفى من سداد الأقساط وفقدان القرض. ثم أيضا في حالة انتحار العميل.

كيفية الحصول على إعفاء قرض الراجحي

تسجيل الدخول عبر الرابط الرسمي الإلكتروني لمصرف الراجحي لتقديم الطلب. بطاقة الهوية الوطنية سارية للعميل. ثم تعبئة البيانات والمعلومات المطلوبة بطريقة صحيحة. ثم حفظ وإرسال الطلب. يقومن بالرد عليك من خلال رسالة علي الجوال بالقبول أو الرفض.

الخدمات التي يقدمها بنك الراجحي