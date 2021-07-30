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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا الحصول على قرض شخصي الراجحي 1442 وطريقة تسجيل الدخول في المقال التالي
عمر شويل - جدة مزايا الحصول على قرض شخصي الراجحي 1442 وطريقة تسجيل الدخول، يعتبر تمويل الراجحي الشخصي الجديد 1442، من أفضل الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف لجميع عملائه داخل وخارج المملكة العربية السعودية، حيث يعمل المصرف وفق أنظمة ومعاملات الشريعة الإسلامية ويعتبر من أبرز البنوك في المملكة العربية السعودية.كما أنه يركز في جميع أنشطته على قبول الودائع وتداول العقارات وإنشاء صناديق الاستثمار. كما يتعامل أيضاً مع المعاملات المالية الإسلامية بجميع أشكالها، ويقدم مجموعة واسعة ومتنوعة من الحلول والخدمات المصرفية المصممة لتلبية احتياجات العملاء في جميع أنحاء المملكة.
مزايا الحصول على قرض شخصي الراجحي:
يقدم بنك الراجحي العديد من المزايا والخدمات التي تجعله مختلفًا عن البنوك الأخرى، وهذه المزايا كالتالي:
- يمنح البنك العميل فترة استحقاق تصل إلى 60 شهر، وهذا يعطي للعميل فرصة اختيار طريقة الدفع التي تناسبه.
- يمكن استلام التمويل في خلال 30 دقيقة.
- المعاملات المالية مع البنك تتم بدون عوائق.
- ومن أبرز مميزات الراجحي أنه يقدم التمويل وفق الشريعة الإسلامية.
- تمويل جماعي وبحد أدنى 50.000 ريال سعودي، كحد أقصى يصل إلى 500.000 ريال سعودي.
- لا يتم إضافة الفوائد من قبل البنك.
- يسمح للعميل بفتح أكثر من حساب مصرفي.
- لا يحتاج الكفيل الحصول على تمويل.
تسجيل الدخول للحصول على قرض:
عند التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي من مصرف الراجحي، يجب على العميل اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يجب عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.
- ثم إدخال جميع التفاصيل الخاصة بطلب التمويل والمعلومات الشخصية مثل، “الاسم والجنس والعمر والجنسية ورقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة”.
- بعد ذلك قم بتعبئة البيانات المالية للعميل وهي تحديد ما إذا كان الراتب محولاً إلى مصرف الراجحي، تحديد الراتب الشهري، وتحديد نوع قطاع العمل.
- يتم تقديم معلومات الاتصال الخاصة بالعميل مثل، “البريد الإلكتروني، رقم الهاتف المحمول، أفضل وقت للاتصال، تفاصيل المنطقة التي يعيش فيها المتقدم للطلب”.
- بعد إكمال الطلب قم بالنقر فوق كلمة إرسال.
- في النهاية سوف تتلقى رسالة تفيد بأن طلب التمويل الخاص بك قد تم بنجاح.
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