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عمر شويل - جدة
شروط تمويل السيارات من بنك الراجحي والأوراق المطلوبة 1443 ،زاد البحث من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن شروط تمويل السيارات من مصرف الراجحي 1443 وطريقة التقديم للاستفادة من التمويل والحصول على سيارة بالتقسيط ، حيث يدعم مصرف الراجحي فرصة امتلاك سيارة وهو حلم كثير من الناس الذين يرغبون في امتلاك وسيلة نقل تسهل عملية الانتقال من مكان إلى آخر. .
يقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات الإلكترونية المهمة التي يبحث عنها المواطنون
ولعل من أهم هذه الخدمات تسهيل المعاملات النقدية وتسهيل الحصول على القروض والتمويل.
ولعل من أهم الخدمات التي يدعمها البنك تسهيل مهمة الحصول على تمويل السيارة من خلال منح قروض بفرص السداد الميسرة وسدادها على أقساط طويلة الأجل.
تمويل السيارات من بنك الراجحي
يشمل تمويل السيارات من مصرف الراجحي جميع من هم في المملكة سواء كانوا مواطنين أومقيمين ، حيث يدعم البرنامج فكرة الحصول على سيارة.
من أهم مميزات التمويل هذا أنه يقوم بتوفير الفرصة والخيارات المختلفة للعملاء للحصول على سيارة فقط
الأمر الذي يتطلب من العميل اختيار أحد هذه الخيارات.
لا يشترط علي العميل سداد مدفوعات للاستفادة من تمويل السيارة.
لكن العميل هنا يقوم بتحويل راتبه الشهري إلى البنك.
من أهم شروط الحصول علي السيارات من مصرف الراجحي اتباع قيمة الحد الأدنى للراتب للعميل في العمل.
شروط تمويل السيارات بنك الراجحي 1443
قرر مصرف الراجحي استيفاء مجموعة من الشروط للاستفادة من تمويل السيارة ، وهذه الشروط هي:
- برنامج التقسيط للمتقاعدين يشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب 1900 ريال سعودي دون الحاجة إلى دفعة مقدمة.
- أن يكون الحد الأدنى للراتب للمقيمين ثلاثة آلاف ريال سعودي عند اختيار برنامج التأجير لتحويل الراتب دون الحاجة إلى دفعة مقدمة.
- أن يكون الحد الأدنى للراتب 5000 ريال مع إضافة 1٪ رسوم إدارية
- عند اختيار استئجار سيارة دون تحويل رواتب المواطنين والمقيمين.
- يشترط دفع مقدم 10٪ من القيمة الإجمالية للسيارة ، بالإضافة إلى أهمية دفع مبلغ 3٪ كرسم خاص للتسوية المبكرة.
- يتم دفع 10٪ كدفعة مقدمة ويجب أن تصل إلى الحد الأدنى للراتب وهو خمسة آلاف ريال سعودي
- في حالة اختيار العميل لبرنامج التأجير غير تحويل راتب المتقاعدين.
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