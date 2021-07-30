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عمر شويل - جدة موعد إيداع الدعم للدفعة الجديدة 45 من حساب المواطن ، سيتم بدأ تحويل الدعم إلى حسابات المستفيدين من البرنامج في غضون الساعات القليلة القادمة، يعتبر برنامج حساب المواطن من أهم البرامج الاجتماعية في المملكة، جاء ذلك سبباً للتأثير السلبي لوباء كورونا المستجد على جميع القطاعات وعلى عدد كبير من المواطنين، وأيضاً جاء ذلك بسبب الحظر الذي تفرضه الحكومة في ظل انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظاً على صحة المواطنين، كما أن أفراد المجتمع المدني المستحقين للدعم من برنامج حساب المواطن بانتظار موعد نزول الدعم الجديد للدفعة 45 من تاريخ حساب المواطن، والذي من المقرر أن يتم سداده يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس.

موعد إيداع الدعم للدفعة الجديدة:

سيتم إيداع الدعم للدفعة الجديدة من حساب المواطن إلى جميع المستفيدين الجدد، والذين يدفعون لأول مرة والذين قاموا بالامتثال لمطالباتهم وذلك خلال المواعيد النهائية التي تم تحديدها، كما تم إصدار النتائج الأهلية لهم وذلك عند استحقاق دفعة جديدة من الشهر الميلادي حيث يصادف يوم 10 يوم الجمعة، ففي تلك الحاله وعندما يكون يوم الدعم موافق ليوم أجازة أو عطله رسميه فيتم الدفع والصرف لحساب المستفيدين في اليوم التالي أي اليوم الحادي عشر من الشهر الميلادي.

الفئات المستحقين للدعم: