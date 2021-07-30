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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع الدعم للدفعة الجديدة 45 من حساب المواطن في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد إيداع الدعم للدفعة الجديدة 45 من حساب المواطن ، سيتم بدأ تحويل الدعم إلى حسابات المستفيدين من البرنامج في غضون الساعات القليلة القادمة، يعتبر برنامج حساب المواطن من أهم البرامج الاجتماعية في المملكة، جاء ذلك سبباً للتأثير السلبي لوباء كورونا المستجد على جميع القطاعات وعلى عدد كبير من المواطنين، وأيضاً جاء ذلك بسبب الحظر الذي تفرضه الحكومة في ظل انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظاً على صحة المواطنين، كما أن أفراد المجتمع المدني المستحقين للدعم من برنامج حساب المواطن بانتظار موعد نزول الدعم الجديد للدفعة 45 من تاريخ حساب المواطن، والذي من المقرر أن يتم سداده يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس.
موعد إيداع الدعم للدفعة الجديدة:
سيتم إيداع الدعم للدفعة الجديدة من حساب المواطن إلى جميع المستفيدين الجدد، والذين يدفعون لأول مرة والذين قاموا بالامتثال لمطالباتهم وذلك خلال المواعيد النهائية التي تم تحديدها، كما تم إصدار النتائج الأهلية لهم وذلك عند استحقاق دفعة جديدة من الشهر الميلادي حيث يصادف يوم 10 يوم الجمعة، ففي تلك الحاله وعندما يكون يوم الدعم موافق ليوم أجازة أو عطله رسميه فيتم الدفع والصرف لحساب المستفيدين في اليوم التالي أي اليوم الحادي عشر من الشهر الميلادي.
الفئات المستحقين للدعم:
- يبلغ عدد أرباب الأسر المستحقين للدعم أكثر من 2.1 مليون رب أسرة أي بنسبه بلغت 92% من المستحقين للدعم.
- وبلغ عدد التابعين للأسر المستحقة حوالي أكثر من 8.4 مليون مواطن.
- كما بلغ عدد الأفراد المستوفين لمعايير الاستحقاق ما يساوي 185 ألف مستفيد، أي بنسبة تعادل 8% من إجمالي المستحقين.
- وصلت نسبة أرباب الأسر إلى 93%.
- كما وصلت نسبة ربَّات الأسر إلى 7%.
- ووصلت نسبة الإناث المستقلات من إجمالي المستقلين إلى 43%.
- بلغت نسبة الذكـور من إجمالي عدد المستقلين حوالي 57%.
- وتشير الأسهم بأن الدعم الشهري المقدم للمواطنين عبر برنامج حساب المواطن اقترب من 2 مليار ريال شهرياً، كما أن عدد الأفراد المستفيدين والمستحقين للدعم المقدم كما أعلنت الجهات المختصة وصل إلى ما يقارب من 10 ملايين و700 ألف مواطن، كما أن هذا العدد تجاوز ربع سكان المملكة.
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