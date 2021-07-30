نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد في السعودية بجميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن طريقة الإستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد في السعودية بجميع المحافظات على محرك البحث الشهير “جوجل” بصورة متكررة، وقد وفرت شركة الكهرباء السعودية خدمة إلكترونية لمعرفة فاتورة الكهرباء بإستخدام رقم العداد أو رقم الهوية على موقعها الرسمي بخطوات بسيطة غير معقدة توفيراً للوقت والجهد المبذول للمواطن السعودي، ومن الجدير بالذكر أن شركة الكهرباء قد تم تأسيسها عام 1437ه بأمر من الملك يرأسها مجلس إدارة منتخب من تسعة أعضاء بهدف توليد ونقل وتوزيع الكهرباء لكل المدن والمحافظات بالمملكة، ولأننا في موقعنا نوضح لكم كل الخدمات السعودية الهامة نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم خطوات الإستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم السجل المدني أو رقم الهوية، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

تقدم شركة الكهرباء السعودية خدمات عديدة للمواطنين السعودية أهمها خدمة الإستعلام عن تفاصيل الفاتورة عبر خطوات بسيطة نوضحها لكم كالتالي:

الخطوة الأولى قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً قم بالضغط على خدمات الفواتير ثم اضغط على استعراض الفواتير الإلكترونية.

ثالثاً الآن اكتب رقم العداد الخاص بك ثم اضغط على عرض الفاتورة.

ولكن إذا لم يكن لديك حساب مُفعل يجب عليك إنشاء حساباً كالتالي:

ولكن إذا لم يكن لديك حساب مُفعل يجب عليك إنشاء حساباً كالتالي: ادخل إلى موقع شركة الكهرباء واضغط على تسجيل جديد.

ثم قم بتحديد نوع التسجيل “أفراد أم أعمال” وبعد ذلك اكتب كافة البيانات المطلوبة ثم اضغط “إكمال”.

الآن تفحص هاتفك الجوال ستصلك رسالة برمز التحقق.

الآن ادخل رمز التحقق، ثم اضغط على إكمال.

وبعد ذلك سيُطلب منك إدخال بعض البيانات مثل الإسم والجنسية والبريد الإلكتروني والرقم السري وغيرها.

وأخيراً تفحص بريدك الإلكتروني لتجد رسالة التفعيل كما سيُرسل إلى هاتفك رمز التحقق.

الإستعلام عن فاتورة الكهرباء

أتاحت شركة الكهرباء خدمة الإستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال رابط رسمي على موقعها يُمكن المواطنين السعوديين من كافة مدن ومحافظات السعودية من الإستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية، وقد وفرت هذه الخدمة الكثير وكالثير من الوقت والجهد المبذول في السابق في الذهاب إلى مقرات وفروع شركة الكهرباء.