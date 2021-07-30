البنك الأهلي التجاري السعودي أوضح خطط التوسع وتقديم خدمات مصرفية جديدة

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عمر شويل - جدة أوضح البنك الأهلي التجاري السعودي مجموعة من الخطط التوسعية في الفترة السابقة، وتقديم العديد من الخدمات المصرفية الجديدة، حيث يتمتع البنك الأهلي السعودي بشبكة عملاقة من الفروع المنتشرة بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية، كما يتمتع بمكانته الكبيرة في القطاع المصرفي بالمملكة، حيث يضم البنك في شبكته الجديدة للتوسع ما يفوق 500 فرع، وما يزيد عن نحو 4100 ماكينة صراف آلي ومنها ماكينات مزودة بعملات مختلفة، هذا بالإضافة إلى 950 جهاز إيداع نقدي، و عدد 130 نافذة للخدمات الذاتية، وما يصل إلى 127 ألف جهاز لنقاط البيع.

خطط التوسع وتقديم خدمات مصرفية جديدة من البنك الأهلي التجاري السعودي

قام بالجمع ما بين خبرات ومنتجات كلا من بنك سامبا والبنك الأهلي التجاري، وهما البنكين الرائدين في المملكة العربية السعودية، مما يعني ذلك أنه سينعكس بشكل إيجابي على عملاء البنك الأهلي التجاري، مما يعمل على تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات للعملاء، كما سيعمل على تيسير سهولة الوصول من خلال شبكة البنك الجديدة الموسعة.

كما تستهدف خطط التوسع من البنك الأهلي التجاري السعودي مضاعفة الخدمات المصرفية الرقمية، كما تواصل تعزيز إمكانيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، من أجل تقديم حلول رقمية بشكل متكامل، من خلال جميع منتجات وخدمات البنك، كما أن ذلك الاندماج سوف يؤهل البنك الأهلي السعودي من خلال إمكانيات ومنتجات التمويل إلى ضعف مستويات الدعم والخدمة للشركات، كما سوف يساعدها ذلك على المضي والنفاذ إلى أسواق جديدة، مما سيعمل على تسهيل التدفقات المالية من وإلى المملكة العربية السعودية.

يشير البنك موضحا خططته من أجل افتتاح العديد من الفروع الجديدة خلال عام 2021 الجاري، ومزيدا من الفروع خلال الأعوام القادمة، كما أوضح أنه لا توجد أي خطط لغلق أي من الفروع المحاذية، كما أشار البنك مؤكدا أنه بعد الانتهاء من نقل حسابات العملاء البنكية من بنك سامبا إلي البنك الأهلي السعودي، سوف يكون بإمكانهم الحصول على منتجاتهم المصرفية من أي فرع ضمن فروع البنك الأهلي التجاري السعودي، هذا وقد بدأ البنك بشكل فعلي في تنفيذ خطته من أجل نقل الحسابات على مراحل خلال تسعة أشهر وإتمام ذلك خلال 18 شهر.