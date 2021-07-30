نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بنك الراجحي ورابط وشروط الحصول عليه ومميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد بنك الراجحي من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية التي تساعد المواطن في إمكانية الحصول على القرض بدون صعوبة، ويتم تقديم القروض بهدف مساعدة الشباب وإقامة المشروعات، ويقدم المصرف الراجحي العديد من المميزات التي يمكن استغلالها، وقد تم توفير تطبيق الراجحي من خلال الهاتف المحمول لكافة الأنظمة سواء الأندرويد أو الأيفون، ونوضح من خلال هذا المقال من شروط الحصول على قرض بنك الراجحي ورابط الدخول عليه والمميزات التي يضمنها المصرف الراجحي للأشخاص المستفيدين من البنك.

قرض بنك الراجحي:

يقدم بنك الراجحي العديد من المميزات للمواطنين السعوديين في المملكة، وهذه المميزات تعد سبب في إقبال المستخدمين فالهدف منها هي تقوية المشاريع الخاصة بهم، وتتنوع القروض التي يمكن التقديم عليها وهي (التمويل الشخصي – تمويل وطني المرن – التمويل بضمار العقار – تمويل السيارات – تمويل المنازل – تمويل عقاري)، وكل تمويل له شروطه التي يجب توافرها عند التقديم.

شروط الحصول على قرض بنك الراجحي:

أكد المصرف الراجحي على ضرورة توافر الشروط التي نوضحها لكم من خلال هذا المقال ، وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

أن يكون عمر المتقدم يتراوح بين 25 عام و 60 عام

أن يكون الراتب الشهري للشخص المتقدم بحد أدنى 2000 ريال سعودي

ضرورة إحضار مستند من محل العمل.

التمويل الشخصي:

يعد التمويل الشخصي من أهم التمويلات التي يبحث عنها المواطن خلال هذه الفترة، ويتميز تطبيق المصرف الراجحي بمنح التمويل خلال فترة قصيرة خلال 30 دقيقة، وهذا الوقت هو الوقت الذي يمكن استغلاله للتمكن من الحصول على التمويل بشكل سريع، فهو يساهم في تجديد المنزل أو إعداد الزفاف، أو تسهيل وتمويل أي مشروع يرغب المواطن به، ولكي يحصل المواطن على التمويل الشخصي يجب تقديم بعض المستندات وهي:

بطاقة الهوية للشخص المتقدم للحصول على التمويل تعريف الراتب تثبيت الراتب نموذج طلب التمويل

حاسبة التمويل الشخصي:

يتم الحصول على التمويل من خلال الدخول على الرابط الرسمي للمصرف الراجحي، حيث قام المصرف الراجحي بتوفير خدمة الحاسبة التي تسهل على المواطن السعودي حساب قيمة التمويل، ويتم استخدام هذه الخدمة من خلال هذه الخطوات: