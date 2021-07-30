نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويلات الراجحي لامتلاك سيارة بطريقة ميسرة للمواطنين بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويلات الراجحي لامتلاك سيارة بطريقة ميسرة للمواطنين، حيث أن مصرف الراجحي يحقق حلم كل مواطن في الحصول علي سيارة الأحلام، فإن المواطنين في المملكة يهتمون بأنواع السيارات سواء الجيدة أو القديمة، فإن الراجحي يتيح تمويلات مختلفة ميسرة لكافة أنواع السيارات سواء الجديدة أو شبه جديدة أو مستعملة، للاطلاع علي الكثير من المعلومات عن هذه القروض يجب الدخول علي موقعنا الإلكتروني، حيث يتمكن المستفيدين من الراجحي بالحصول علي سيارة الأحلام بكل سهولة.

تمويلات الراجحي لامتلاك سيارة

إن مصرف الراجحي يقدم تمويل للسيارات ميسر في المملكة، حيث أن هذا التمويل يستفيد منه كميع المواطنين في المملكة سواء سعوديين أو غير سعوديين، فهذه القروض متاحة للكثير من المواطنين بأنظمة مختلفة ميسرة، حيث أن تمويل السيارات متاح للمواطنين بتحويل الراتب وبدون تحويل الراتب، كما أن كل تمويل من مصرف الراجحي يتفق مع الشريعة الإسلامية، فهو يتيح تمويل للسيارات المستعملة والجديدة وأيضا الشبه جديدة، هناك عروض وخصومات للعملاء الذين يمتلكون بطاقات ائتمانية للبنك، فإن منتجات مصرف الراجحي لتمويل السيارات فهي تكون كالأتي:

منتج الإجارة التمويلي للسيارات في المملكة.

امتلاك سيارة من خلال منتج المرابحة.

الراجحي يتيح منتج إحلال للسيارات.

خطوات الحصول علي تمويل السيارات

هناك عملاء كثيرة لبنك الراجحي في المملكة العربية السعودية، لذلك يتيح الراجحي العديد من القروض الميسرة للحصول علي السيارة، فإن امتلاك السيارة يكون من خلال نظام التأجير من المصرف، فخطوات الحصول علي التمويل الميسر كالتالي: