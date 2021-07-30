إعفاء سداد القروض من بنك التنمية الاجتماعية الشروط والأوراق المطلوبة

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عمر شويل - جدة إعفاء سداد القروض من بنك التنمية الاجتماعية يوفر بنك التسليف العديد من القروض المتنوعة لمختلف الأفراد، ويتم تقديم تلك القروض بفترة تتناسب مع الجميع للسداد، ويتم تقديم التمويل لكلٍ من النساء والرجال، والمتقاعدين من الموظفين والموظفات، ومن الممكن أن يتم تقديم طلب إعفاء من سداد القرض وهو ما سنتعرف عليه من خلال المقال.

إعفاء سداد القروض من بنك التنمية الاجتماعية الأوراق المطلوبة

لابد من تقديم صاحب التمويل لملف كامل يوضح من خلاله حالته المادية بشكل مفصل، وظروفه المادية في الفترة الحالية، بالإضافة إلى جميع البيانات و التفاصيل المطلوبة ، كما يطلب من الشخص الذي سيحصل على الاستلاف من بنك التسليف أن يقوم بتقديم الكارت العائلي.

، كما يطلب من الشخص الذي سيحصل على الاستلاف من بنك التسليف أن يقوم بتقديم الكارت العائلي. بجانب ذلك يطلب منه تقديم صورة من الهوية الشخصية، وتوفير فحص طبي يتم تقديمه بجانب باقي المستندات والأوراق المطلوبة.

كما يقوم صاحب التمويل بتقديم طلب الإعفاء من السداد مع تلك الأوراق، على أن يتم ملء كافة البيانات المطلوبة فيه بشكل صحيح بجانب رقم الهوية.

يتم قبول الطلب أو رفضه عن طريق خدمة الاستعلام عن إعفاءات القروض ، ويتم ذلك من خلال وزارة المالية.

، ويتم ذلك من خلال وزارة المالية. كما يجب أن يقدم صاحب التمويل بتقديم العقد الخاص بالحصول على القرض، وتقديم الحفيظة بتاريخها، ورقمها، وموعد إصدارها، وكتابة اسمه رباعيًا، وتحديد جنسه.

الشروط الواجب توفرها لقبول طلب إعفاء سداد القروض من بنك التنمية الاجتماعية

يجب التأكد من توفير جميع الأوراق التي سبق ذكرها، وأن يتم تقديمها بصورة جيدة، وعدم إغفال أي جزء منها، حيث قد يتسبب ذلك في تأخر الموافقة لطلب الإعفاء.

كما يجب أن لا يكون صاحب التمويل عليه ديون لأي بنك أخر، وفي حالة وجود ذلك فمن الممكن أن يتم رفض الطلب اعفاء القرض والتعرض لمسائلة قانونية، بجانب مطالبته بسداد جميع ديونه لأي بنك أخر.

يتم تقديم الطلب من خلال الرابط الخاص بطلب قرض نفاذ العمل الحر، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.

يطلب كذلك أن يتم تقديم جميع الضمانات التي يتم طلبها من بنك التسليف للحصول على الموافقة، كما يحق للبنك أن يطلب من العميل أن يقدم جميع الضمانات والأوراق المطلوبة للحصول على الإعفاء.

بنك التنمية الاجتماعية هو بنك يوفر العديد من القروض لكافة الناس وكافة الأعمار وحتى الموظفين المتقاعدين كما يقدم للسيدات والرجال، وهذا البنك يوفر العديد من طرق سداد القروض المختلفة مما يجعل طرق سداده متناسبة مع الكثير من الأشخاص، ومن الممكن أن يتم إعفاء سداد القروض، وهذا ما يتساءل عنه الكثير من الأشخاص وسوف أتحدث عنه فيما يلي بشيء من التفصيل.

شروط أخذ قرض ثاني من بنك التسليف

إذا أراد المواطن الحصول على قرض للمرة الثانية من بنك التنمية الاجتماعية لابد من توافر بعض الشروط وهي كالاتي:

يشترط أن تقوم بسداد قيمة القرض الأول بالكامل.

لابد من تقديم كل الأوراق التي تثبت أنك قمت بسداد الأقساط الخاصة بالقرض الأول.

إذا كنت تريد الحصول على قرض الزواج للمرة الثانية لابد أن تكون الزوجة الأولى قد توفيت أو تم تطليقها بالفعل.

رقم بنك التسليف بنك التنمية الاجتماعية

إذا أردت معرفة أي معلومات تخص بنك التسليف سواء كانت تخص قروض بنك التنمية الاجتماعية أو الأقساط، هنا يمكن التواصل من خلال البنك بدون زيارة الفروع البنك من خلال الاتصال بالأرقام التالية: