نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العربي أون لاين وكيفية الاشتراك أو التسجيل وشروط التسجيل لدى البنك العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاشتراك في العربي أون لاين من مواضيع البحث المنتشرة حيث لدى البنك العربي قاعدة عملاء كبيرة بالمملكة العربية السعودية، ويرغب العملاء بالاستفادة الكاملة من خدمات البنك العربي بالكامل، وجدير بالذكر أن البنك العربي من البنوك الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وذلك تحت رقابة الهيئة الشرعية بالمملكة العربية السعودية ويقدم البنك العديد من الخدمات منها خدمات العربي أونلاين التي سنتناولها في هذا المقال للتوضيح للقارئ كيفية التسجيل والاشتراك بهذه الخدمة.

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العربي أونلاين

العربي أونلاين من الخدمات المقدمة من البنك العربي بالمملكة العربية السعودية وتتيح العربي أونلاين متابعة الحساب الخاص بك بالبنك العربي لحظة بلحظة وكما يتيح أيضا العديد من الخدمات المتمثلة في تسديد ودفع الديون والشراء عن طريق الإنترنت كما يمكن القيام بعمليات مثل إعادة الشحن عن طريق الإنترنت للبطاقة التي ترغب بها مثل بطاقة موبايلي أو بطاقة سوا.

التسجيل والاشتراك بالعربي أون لاين

يمكن للقارئ الاشتراك بالعربي أونلاين بسهولة تامة فقط قم باتباع الخطوات الآتية خطوة بخطوة:

قم بالدخول أولا لصفحة البنك العربي الرسمية من هنا.

قم بكتابة رقم الحساب الخاص بك وكلمة السر الخاصة بك.

بعدها قم بالضغط على دخول.

يمكن للعميل أيضا تسجيل الدخول ببطاقة الصراف الآلي الخاصة به عبر ماكينات الصراف الآلي الموزعة على أرجاء المملكة العربية السعودية.

شروط الاشتراك بالعربي أون لاين

لا يتضمن البنك العربي شروطا كثيرة من أجل الاشتراك لكن كل ما يطلبه البنك العربي هو حساب جاري لدى البنك العربي من أجل القيام بعملية إتمام الاشتراك بالعربي أون لاين وأن يكون العميل فوق 18 عاما.

الأمان مع البنك العربي

يقوم البنك العربي بالتنبيه على العميل الخاص به بعدم تسجيل الدخول للعربي أون لاين عن طريق الشبكات العامة وأن يقوم بالتسجيل بشبكة الإنترنت الخاصة به تجنبا لسرقة المعلومات وبيانات الحساب الجاري الخاص بالعميل والتي قد تؤدي لفقد المدخرات الخاصة بالعميل.

خدمات البنك العربي

يتيح البنك العربي العديد من الخدمات للعميل ومنها التمويلات الإسلامية وعروض التقسيط الخاصة بالسيارات والحفاظ على المدخرات الخاصة بالعميل ضمن أمن إلكتروني عالي.