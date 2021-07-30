نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الأفراد الشخصي بدون كفيل والمستندات اللازمة للحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم الشركة السعودية للتمويل تمويل الأفراد الشخصي بدون كفيل ، حيث تعمل على تقديم العديد من المنتجات والتي من بينها التمويل الشخصي بدون كفيل والتمويل الشخصي بوجود كفيل، كما يمتاز هذا المنتج بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب، وتوفير هامش ربح منافس بحسب معدل الربح السنوي في الشركة، كما يمتاز بالعديد من الخصائص التي سيتم الحصول عليها بمجرد الموافقة على تمويل الفرد.

تمويل الأفراد الشخصي بدون كفيل عن طريق الشركة السعودية للتمويل

يتم إتاحة هذا التمويل مع وجود بعض الخصائص والمزايا والمتضمنة ما يلي:

تمويل بدون كفيل يصل إلى نحو 100 ألف ريال سعودي

يصل إلى نحو 100 ألف ريال سعودي تمويل مع وجود كفيل يبلغ 500,000 ريال سعودي بحد أقصى

منتج تمويل الأفراد متوافق مع الشريعة الإسلامية وضوابطها

متوافق مع الشريعة الإسلامية وضوابطها نسبة الاستقطاع المعمول بها تبلغ 60%

يمكن للعميل في حال أراد التسديد المبكر أن يقوم بتسديد المبلغ المتبقي عليه بحسب شروط البنك المركزي السعودي

التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب.

ما هي الأوراق المطلوبة من العميل للموافقة علي استمارة طلب التمويل

يتوجب إحضار تعريف بالراتب

استمارة التمويل الشخصي

يتوجب على المستفيد إحضار كشف الحساب البنكي الخاص به لآخر ثلاثة أشهر.

كيفية إرسال طلب إلى الشركة السعودية للحصول علي منتج القرض الشخصي

بعد تسجيل دخول في البوابة الإلكترونية للشركة السعودية التمويلية يتوجب النزول إلى أسفل الصفحة وتعبئه البيانات الشخصية والمالية الخاصة بالعميل الذي سيحصل علي المنتج، والمتضمنة:

وضع الاسم الكامل للمستفيد

كتابه رقم الهاتف الخاص بالعميل

وضع المعلومات المالية والالتزامات الشهرية

كتابة البريد الإلكتروني ووضع جهة العمل

إكمال باقي المعلومات الشخصية والمالية والضغط على إرسال الطلب

يتوجب عليك الانتظار حتى يتم التواصل معك إما عن طريق الاتصال على هاتفك الشخصي أو مراسلتك عبر البريد الإلكتروني.

أنواع المنتجات التمويلية من الشركة السعودية التمويلية

يتم تقديم مجموعة من المنتجات مقسمة إلى نوعين، وهما: