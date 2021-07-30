نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل للمتقاعدين 300 ألف ريال بإجراءات ميسرة وأقساط مرنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل للمتقاعدين للذين لم يتخطى عمرهم عن 70 عاما، فهم يحتاجون إلى تمويل بمبلغ مالي يساعد في شراء عقار، أو دفع مصاريف الدراسة، أو تسديد ديون، وهناك بعض البنوك أو الشركات المتخصصة في تقديم القروض لا تعطي فوق سن 65 عام، ولكن بعض من البنوك والشركات الأخرى الموثقة من مؤسسة النقد العربي، تعطي المتقاعدين تمويل حتى سن 72عام مع تأمين تكافلي شامل في حالة الوفاة، ولا يتم المطالبة من الورثة بسداد الأقساط المتبقية من المبلغ المقترض، وهذا يعطيه لك بنك الرياض بتمويل إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، هناك أيضا شركات تمويلية داخل المملكة تقوم بتوفير تمويل شخصي لك بأقل قسط شهري وإجراءات مرنة للحصول على مبلغ مالي بأقساط ميسرة.

تمويل للمتقاعدين من بنك الرياض

تمويلك من بنك الرياض بهامش ربح تنافسي وخدمات ممتازة، كما يوفر لك سداد المديونية لدى البنوك الأخرى، احصل على تمويل للمتقاعدين بمبلغ 3 مليون ريال ولكن لا يقل الراتب عن 2000 ريال، وهو يعطيك مبلغ مالي يصل إلى 300 ألف ريال بإجراءات ميسرة وفترة سداد طويلة، وهناك اختيار بين التمويل بدون تحويل راتب، أو التمويل بتحويل راتب، وفق ما يتم توافره للعميل، مع الحصول على بعض من الراحة والأمان في السداد والخصوصية، احصل على تمويل للمتقاعدين يبدأ من 50 ألف ريال بدون كفيل، وفي حالة التمويل بتحويل الراتب للبنك يتم الإعفاء من سداد القرض في حالة الوفاة، ويجب أن لا يقل الراتب عن 2000 ريال للمتقاعدين، وإيداع الراتب لدى بنك الرياض.

الأوراق والمستندات المطلوبة

يمكنك أن تحصل على تمويلك التورق من خلال بنك الرياض وذلك بتعبئة نموذج طلب تمويل التورق، وكتابة البيانات، وتقديم شهادة تعريف بالراتب، وخطاب تحويل بالراتب التقاعدي، وخطاب تعهد بتحويل الراتب، قرض للمتقاعدين بدون تحويل الراتب التقاعدي من شركة إمكان، وتقديم نسخة طبق الأصل من الهوية الوطنية، والعنوان الوطني، مع العلم أنه يجب أن يكون أخر قسط للتمويل لا يتخطى 70 عام، ويتوافر تقديم طلب التمويل الشخصي من خلال بنك الرياض لعملائه، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني، كما يمكنك الاستفسار عن أي من المعلومات والخدمات المتوفرة لدى البنك على الرقم المجاني 8001242020 للمزيد من المعلومات والاستفسارات عن أخر التمويلات المتوفرة.