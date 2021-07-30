نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد دوام البنك الأهلي التجاري السعودي في جميع الفروع بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد دوام البنك الأهلي التجاري السعودي، يعد البنك الأهلي التجاري أكبر وأضخم مؤسسة من المؤسسات والمصارف والبنوك في المملكة العربية السعودية، كما يمتلك العديد من الفروع والتي يبلغ عددها أكثر من 374 فرع منتشرة في جميع أرجاء المملكة، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك والموجودة في العديد من الأماكن داخل المملكة.

مواعيد دوام البنك الأهلي التجاري السعودي 2021

يتساءل الكثير من المواطنين والمواطنات والمقيمين عن مواعيد دوام البنك الأهلي التجاري السعودي، وخاصة وأن هناك العديد من الخدمات التي يرغبون في إنجازها من خلال فروع البنك، وفيما يتعلق بمواعيد العمل تلك، فإن مواعيد الدوام وساعات العمل في البنك الأهلي التجاري في جميع الفروع بالمملكة العربية السعودية في أيام العمل كما يحددها البنك فهي تبدأ من يوم الأحد وحتى يوم الخميس، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة التاسعة مساءا، وأيام العطلات الأسبوعية للبنك الأهلي هي يومي الجمعة والسبت، بالإضافة إلى العطلات الرسمية التي يتم تحديدها من قبل المملكة.

كيفية التواصل مع البنك الأهلي التجاري السعودي

هناك العديد من الطرق للتواصل مع البنك الأهلي التجاري، ومنها عن طريق الاتصال من خلال الرمز البريدي للبنك 13519 أو من خلال الرقم الإضافي 6676، أو من خلال الاتصال على الرقم 920001000، واتباع خدمة الرد الآلي، وهناك أرقام للشكاوى والبلاغات 8001160131، كما يمكن التواصل من خلال رقم ممثلي خدمة عملاء البنك الأهلي التجاري لتمويل المنتجات 8002441005.

خدمات البنك الأهلي التجاري السعودي

يتيح البنك الأهلي التجاري لعملاء البنك إمكانية الاستفادة من الخدمات التالية:

استخدام ماكينات الصرف الآلي.

عدد من الفروع في جميع أنحاء المملكة.

العديد من ماكينات الصرف متعددة العملات.

مراكز خدمات التمويل التأجيري.

كيفية العثور على أقرب فرع من البنك الأهلي التجاري السعودي