نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب لإسقاط قروض بنك التنمية الاجتماعية و الأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم طلب لإسقاط قروض بنك التنمية الاجتماعية يقدم بنك التنمية الاجتماعية خدمات عديدة لعملائه، كما يتيح التمويل عن طريق القرض للأسر محدودي الدخل، لكي يساعدهم على تحمل أعباء المواطنين، وسوف نذكر العديد من الشروط والأوراق التي يتيحها البنك لهذه القروض بالتفصيل.

ما هي الشروط اللازمة تقديم طلب لإسقاط قروض بنك التنمية الاجتماعية

يجب على المتقدم أن يحضر أوراق تثبت أن ليس له وظيفة ولا يقدر على دفع قسط القرض.

على المتقدم أن يكون عمره من 25 حتى 55 سنة.

يجب أن يكون المتقدم ذات أصل سعودي.

عليك إحضار الأوراق التي تفيد بالحال المادي للمتقدم.

يجب تقديم نسخة من الهوية الوطنية.

يتم تقديم طلب اعفاء لبنك التنمية الاجتماعية.

يتم أحضار أثبات للحالة الصحية للشخص المتقدم.

تقديم صورة من البطاقة العائلية والأوراق والمستندات وطلب الإعفاء السابق ويقدم للديوان الملكي السعودي عن طريق البريد.

المستندات اللازمة إعفاء بنك التسليف

يجب على المتقدم تقديم صورة من بطاقة الهوية وكارت العائلة.

عليك إحضار صورة من الشهادة الطبية، كما يجب تقديم نموذج طلب إعفاء من البيانات الخاصة به.

يجب تقديم الشهادة التي تفيد بالحالة الاقتصادية والمادية للمتقدم.

يمكن الإعفاء من أقساط القرض لمن لديه ظروف صحية تعرض لها أو ظروف أثرت على وظيفته وعمله وكان قد قام بالتقديم على قرض ولا يستطيع السادات، حيث يستطيع أن يقوم بتقديم طلب إعفاء لبنك التسليف من خلال الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

يمكن تسجيل الدخول للحساب الشخصي في البنك وكتابة اسم المستخدم والرقم السري وكذلك الرقم المرئي، وبعد ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة لطلب الإعفاء.

يوجد العديد من القواعد التي عليك معرفتها قبل قيام سد القرض على أقساط، حيث يجب الالتزام بطريقة الدفع المتفق عليها، ويتم سداد القرض على فترتين بشكل متتالي.

وسيقوم البنك بإرسال الإنذار الأول للكفيل من أجل دفع الأقساط لمدة 30 يوم، وإذا لم يتم الدفع يتم إرسال إنذار آخر وأقصى مدة له وهو 15 يوم بعد ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقدم.

يمكن التواصل مع خدمة العملاء من خلال هذا الرقم الرقم (92008002)، أو من خلال هذا الإيميل وهو [email protected]، حيث يكون متوفر على مدار 24 ساعة بشكل يومي.