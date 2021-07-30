نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار التراخيص السياحية داخل المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التراخيص السياحية داخل المملكة العربية السعودية ، في ظل الجهد المبذول من جميع الهيئات الحكومية السعودية لتحقيق أكبر قدر من الراحة لجميع المواطنين، قامت وزارة السياحة السعودية بتسهيل جميع الإجراءات إلى جميع المواطنين والمستثمرين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية حيث وفرت مختلف وسائل التواصل الإلكترونية بدقة عالية وسرعة خيالية والتي يمكن من خلالها إصدار جميع التراخيص المطلوب توافرها لمختلف الأنشطة الاستثمارية، مما يجعل المملكة العربية السعودية من أكثر الدول جذبُا للمستثمرين للاستثمار في المجالات السياحة وغيرها من المجالات المتعددة، طرق يمكن من خلالها إصدار التراخيص السياحية داخل المملكة السعودية.

المجالات التابعة لوزارة السياحة السعودية

لا شك أن وزارة السياحة تشرف على أحد أهم مصادر الدخل القومي للمملكة العربية السعودية لذلك الأنشطة المرتبطة بوزارة السياحة والتي تشرف عليها متعددة وبالغة الأهمية ومن هذه الأنشطة:

نشاط الإيواء السياحي والذي يشمل متابعة الفنادق والمخيمات المختلفة كما تهتم بالشقق المخدومة وفنادق الكبائن والنزل وبيوت العطلات (الشاليهات) وغيرها من المرافق السياحية. منظمو الرحلات السياحية ويعتبر هذا النشاط هو المصدر والمحفز الرئيسي لتنمية النشاط السياحي داخل المملكة السعودية عن طريق توفير برامج وأنشطة سياحية متكاملة وتسويقها بطريقة صحيحة تساعد على تنمية حركة السياحة الداخلية. وكالات السفر السياحية والتي تشرف على بيع وصرف تذاكر السفر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها وتعمل أيضا على تسويق البرامج السياحية المتميزة. الإرشاد السياحي والذي يوفر المرشد السياحي الذي يمثل المملكة السعودية باعتباره سفيرًا داخل وطنه مع الوفود السياحية الأجنبية.

متطلبات إصدار التراخيص السياحية داخل المملكة السعودية

وضعت وزارة السياحة السعودية بعض المتطلبات والشروط الواجب توافرها مع كل الراغبين بإصدار تصاريح سياحية، كما أنها قامت بنشر تلك المتطلبات من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بوزارة السياحة السعودية وإليكم المتطلبات: