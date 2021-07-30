نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط السيارات بدون كفيل وشروط تقسيط السيارات المباشر من بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط السيارات بدون كفيل من المطلوبات بالمملكة العربية السعودية وذلك للحصول على السيارة التي يرغب بها العميل، ويمكن للمقيم أو المواطن بالمملكة العربية السعودية الاستفادة من التقسيط الخاص بالسيارة بدون كفيل بسهولة أو تقسيط السيارات المباشر من بنك الراجحي وسنذكر عدة أماكن يمكن تقسيط السيارات بدون كفيل منها بسهولة وتعتمد في أساس عملها على ذلك.

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تقسيط السيارات بدون كفيل

كما ذكرنا تتيح الكثير من الأماكن أنواع متعددة من السيارات ومن مختلف الأماكن ومختلف الأسعار وتتقسم كالآتي:

يمكن الحصول على سيارة بالتقسيط بدون كفيل وذلك من مواقع حراج، وذلك عن طريق اختيار السيارة التي ترغب بها وعدد سنين الاستعمال والاتفاق على السعر مع صاحب السيارة.

يمك أيضا شراء سيارة عن طريق البنوك الموجودة بالمملكة العربية السعودية وذلك بالاستعلام من خدمة العملاء الخاصة بالبنك الذي ترغب بالتعامل معه عن التقسيط بدون كفيل مع الأخذ في الاعتبار أن البنك سيجبرك على معرض معين حيث يكون له تعامل مع البنك.

التقسيط المباشر من بنك الراجحي ويشترط أن يكون العميل راتبه أكبر من 1900 ريال سعودي للحصول على الموافقة من البنك لتقسيط أو تمويل السيارة التي يرغب بها.

يقوم بنك الراجحي بتمويل أو تقسيط السيارة التي يرغب بها العميل والتقسيط والتمويل متاح للسيارات الجديدة والمستعملة بالمملكة العربية السعودية وطلب التقسيط كالآتي:

يجب أولا على العميل أن يكون لديه حساب شخصي ببنك الراجحي.

قم بتسجيل الدخول بحسابك الشخصي بداخل الموقع.

على العميل أن يكون قد جهز ورقة بها كافة مواصفات السيارة التي يرغب بها ويضم الوصف الموديل ونوع السيارة ومستعملة أم جديدة.

يجب التنبيه أنه في حالة التعسر في سداد الديون والأقساط فسيقوم البنك بحجز السيارة.

والجدير بالذكر أيضا أنه يجب على العميل الأخذ في الاعتبار الديون وطريقة التسديد ونسب الفائدة الخاصة بالبنك، واختيار التمويل المناسب له ويفضل القيام بمقارنة بين البنوك بالمملكة العربية السعودية لمعرفة المناسب منها للحالة المادية واختيار المناسب منها للعميل والقيام ببدء أخذ الإجراءات في الحصول على التمويل أو التقسيط الذي ترغب به.

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