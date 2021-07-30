نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية وطريقة طلب القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية يعد من أفضل الخدمات التي يتم توفيرها من قبل المصرف وذلك للراغبين في الحصول على تمويل الراجحي الجديد 2021 أو قروض الراجحي الجسر 2021 والتي يقبل عليها العملاء لسد احتياجاتهم الطارئة من المستلزمات المختلفة، كما أتاح البنك إمكانية متابعة طلب تمويل الراجحي من خلال الموقع الرسمي الخاص بالبنك ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية.

استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية

قام البنك بتوفير إمكانية استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية في حالة توافر بعض الأوراق ومن ثم يقوم المستخدم بإتباع الخطوات التالية:

خطوات استعلام قرض الراجحي برقم الهوية

يقوم المستخدم بالولوج إلى الصفحة الرسمية لبنك الراجحي.

يطلب بعد ذلك الموقع من المستخدم إدخال صورة من الهوية أو الإقامة.

يتم بعد ذلك إدخال صورة من المؤهل الحاصل عليه المستخدم.

يجب إرفاق خطاب جهة العمل موجه إلى مصرف الراجحي ومدون به راتب المستخدم وكذلك المسمى الوظيفي الخاص به.

بعد إدراج كافة الأوراق المطلوبة يتم إعلام المستخدم بالقروض المسموح له بالحصول عليها ومميزات كل منها.

طلب قرض من بنك الراجحي

يمكن للأفراد الراغبين في الحصول على قرض من مصرف الراجحي تقديم طلب قرض عن طريق مباشر الراجحي بالإضافة إلى إمكانية تقديم الطلب عبر موقع البنك إلكترونيًا ويتم بعدها مباشرة التواصل مع العميل لإنهاء إجراءات الحصول على القرض من خلال الخطوات التالية: