نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحديث الجديد ينهي مشكلة تعليق سناب شات في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اشتكى عدد من مستخدمي snapchat من مشكلة تعليق سناب شات في السعودية في عدد من الدول خلال الساعات الأخيرة في الوقت الذي اعترفت فيه الشركة بأنها لديها مشكلة في التطبيق وقالت إن المشكلة فنية ويجري حلها فيما عبر الكثير من مستخدمي التطبيق عن تذمرهم وغضبهم بعدما فشلوا في تسجيل دخول السناب.

سبب تعليق سناب شات

وقد عبر الكثير من السعوديين في تغريداتهم عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر عن تذمرهم من تعطل السناب خاصة وأن الشركة لم تكشف الشركة عن السبب الحقيقي وراء المشكلة التي واجهت مستخدمي تطبيق snapchat إلا أنها أكدت أن فريقها الفني يقوم بمتابعة المشكلة والعمل على حلها وذلك في ساعات متأخرة من ليل الخميس وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة أعلنت الشركة أنه تم حل المشكلة ويمكن تسجيل دخول التطبيق في أي مكان في العالم بعد توقف دام قرابة 4 ساعات في بعض الدول وساعتين فقط في البعض الآخر.

التحديث الجديد يحل المشكلة

ودعت الشركة مستخدمي تطبيق snapchat الذين يواجهون مشكلة في الدخول إلى التطبيق بأن يقوموا بتحميل تحديث سناب شات من متجر جوجل بلاي بالنسبة لمستخدمي نظام أندرويد أو من متجر تطبيقات آبل لمن يستخدم نظام تشغيل IOS على هواتف آيفون التي تنتشر بشكل كبير في السعودية.

طريقة تحديث سناب شات snapchat

ويتم تحديث snapchat من خلال الخطوات التالية :