نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحديث الجديد ينهي مشكلة تعليق سناب شات في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة اشتكى عدد من مستخدمي snapchat من مشكلة تعليق سناب شات في السعودية في عدد من الدول خلال الساعات الأخيرة في الوقت الذي اعترفت فيه الشركة بأنها لديها مشكلة في التطبيق وقالت إن المشكلة فنية ويجري حلها فيما عبر الكثير من مستخدمي التطبيق عن تذمرهم وغضبهم بعدما فشلوا في تسجيل دخول السناب.
سبب تعليق سناب شات
وقد عبر الكثير من السعوديين في تغريداتهم عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر عن تذمرهم من تعطل السناب خاصة وأن الشركة لم تكشف الشركة عن السبب الحقيقي وراء المشكلة التي واجهت مستخدمي تطبيق snapchat إلا أنها أكدت أن فريقها الفني يقوم بمتابعة المشكلة والعمل على حلها وذلك في ساعات متأخرة من ليل الخميس وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة أعلنت الشركة أنه تم حل المشكلة ويمكن تسجيل دخول التطبيق في أي مكان في العالم بعد توقف دام قرابة 4 ساعات في بعض الدول وساعتين فقط في البعض الآخر.
التحديث الجديد يحل المشكلة
ودعت الشركة مستخدمي تطبيق snapchat الذين يواجهون مشكلة في الدخول إلى التطبيق بأن يقوموا بتحميل تحديث سناب شات من متجر جوجل بلاي بالنسبة لمستخدمي نظام أندرويد أو من متجر تطبيقات آبل لمن يستخدم نظام تشغيل IOS على هواتف آيفون التي تنتشر بشكل كبير في السعودية.
طريقة تحديث سناب شات snapchat
ويتم تحديث snapchat من خلال الخطوات التالية :
- إزالة النسخة الموجودة على الهاتف الجوال ( يمكن التحديث بدون الإزالة لكن يفضل حذف النسخة التي بها مشكلة).
- الدخول على متجر التطبيقات الخاص بك بحسب نوع نظام التشغيل لديك أندرويد أو IOS.
- ابحث في قائمة التطبيقات عن تطبيق snapchat باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية سيظهر لك التطبيق الرسمي.
- قم بتحميل التطبيق وفق التحديث الجديد على هاتفك المحمول.
- قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الدخول التي قمت بتسجيلها أول مرة على التطبيق.
- لكن قبل تحديث سناب شات بالطريقة السابقة يجب التأكد من أنك تحفظ كلمة المرور واسم المستخدم لأنه في هذه الحالة سوف تفشيل في تسجيل دخول سناب شات بشكل أكيد.
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