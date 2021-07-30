نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغيير مهنة وافد برقم الإقامة وزارة العمل السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تغيير مهنة وافد برقم الإقامة عبر موقع وزارة العمل السعودية تحت مسماها الجديد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين والوافدين الجدد علي المملكة حيث تقدم لكم وزارة العمل السعودية خدمة تغيير مهنة وافد وزارة العمل ببعض خطوات بسيطة وميسرة للجميع كما يقدم لكم الموقع الكثير من خدمات الاستعلام مثل خدمة الاستقدام وخدمة رخص العمل ونقل خدمة عامل وافد وخدمة فتح ملف منشأة وخدمة الاستعلام عن تغيير مهنة وافد برقم الإقامة وهي الخدمة التي نحن بصدد شرحها لحضراتكم اليوم بالخطوات وجميع التفاصيل.

تغيير مهنة وافد برقم الإقامة

تسعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تقديم الكثير من الخدمات الميسرة للوافدين والمقيمين داخل حدود أراضي المملكة العربية السعودية لذا تقدم لنا اليوم خدمة تغيير مهنة عامل برقم الإقامة وهي ضمن مجموعة خدمات مكتب العمل الإلكترونية التي تقدمها لنا الحكومة السعودية بشكل إلكتروني علي صفحات الأنترنت للتيسير عليكم ولتحقيق رؤية المملكة 2030 والقضاء نهائيا علي المعاملات الورقية واستبدالها بالمعاملات الإلكترونية التي تيسر عليكم الاستفادة القصوى من الخدمات.

الاستعلام عن تغيير مهنة وافد برقم الإقامة

الآن يمكنكم الاستفادة من خدمة تغيير مهنة وافد أو مقيم برقم الإقامة عن طريق موقع وزارة العمل السعودية واليكم الخطوات التالية للاستفادة من هذه الخدمة :

الدخول علي الموقع الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. الضغط علي الخدمات الإلكترونية. نختار بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل. وسوف تظهر لنا صفحة بها خدمات الاستعلام التي سوف نضغط عليها.

ومنها سوف نختار نوع الخدمة التي نريدها وهي خدمة تغيير مهنة برقم الحدود ثم نضغط عليها ونقوم بملء كافة الحقول الفارغة بالبيانات المطلوبة ويرجي كتابة البيانات بطريقة صحيحة وسلية حتي لا نقع في أي اخطأ

خدمة تغيير مهنة وافد وزارة العمل

نضع بين أيديكم الآن رابط تغيير مهنة وافد برقم الإقامة أو رقم الحدود عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية وزارة العمل السعودية فبعد الضغط علي الرابط السابق يرجي اتباع الخطوات السابق شرحها اعلي المقال واختيار الخدمة المطلوبة وكتابة البيانات الخاصة بك بطريقة سليمة وسوف تظهر لنا صفحة يتم من خلالها تغيير المهنة وكتابة المهنة الجديدة.