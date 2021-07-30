نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في بنك التسليف للحصول على قرض 60 ألف ريال بدون فوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في بنك التسليف، هو البنك الذي يهتم بفئة من المواطنين السعوديين محدودي الدخل وأصحاب الدخل المنخفض، فيعمل على توفير تمويل شخصي لهم بمبلغ مالي لا يتخطى 60 ألف ريال، حتى يستطيع المواطن أن يقوم بالسداد ولا يقلق من الأقساط الشهرية، فيقوم بنك التنمية الاجتماعية بمساعدة المواطنين والمواطنات، بتقديم يد العون لهم، وتوفير المبلغ المالي الذي يحتاج إليه البعض منهم، والسداد على أطول فترة ممكنة، كما أنه البنك الذي لا يقوم بأخذ رسوم أو فوائد على القروض المالية، وهناك عدة قروض متنوعة تناسب النساء والرجال والمتقاعدين.

قروض بنك التسليف

يوفر بنك التسليف عدة قروض منها قرض الترميم، وقرض الأسرة، قرض كنف، قرض آهل، قرض الزواج، ويهدف قرض الترميم إلى إعادة وبناء المنازل التي تحتاج إلى أعمار، احصل على قرض 60 ألف ريال من خلال رابط قرض نفاذ للعمل الحر، وقرض آهل وهو مخصص للأسر التي لم تتحمل الأعباء الاقتصادية ويهدف إلى إعطائهم فرصة ثانية بقرض أخر، قرض الزواج، وهو يهدف أيضًا إلى إعطاء الشباب مبلغ مالي لمساعدتهم على الزواج للمرة الأولى، تمويل سيارة 150 ألف ريال من بنك التسليف، والذين يقل دخلهم الشهري عن 10,000 ريال، قرض كنف وهو مخصص للأرامل والمطلقات، والمرأة الغير معيلة، وذلك لتحسين مستواهم المادي، وإعطائهم القرض المالي بدون فوائد وبدون رسوم، حرصا من بنك التنمية الاجتماعية المعروف باسم بنك التسليف سابقا، لتقديم مساعدة مالية لمن ضاقت بهم الحياة.

التسجيل في بنك التسليف

يمكنك أن تقوم بالتسجيل في بنك التنمية الاجتماعية لتحصل على أحدى القروض المتوفرة، وذلك من خلال التوجه إلى بوابة النفاذ الوطني الوحد، وملئ كافة البيانات المطلوبة، وكتابة رقم الجوال صحيح، وسوف يتم إرسال رمز التحقق عبر البريد الإلكتروني للهاتف، وقم بكتابة رمز التحقق في الخانة المطلوبة، واستكمال باقي البيانات، يمكنك تقديم طلب إعفاء من القروض بعد استيفاء الشروط والأوراق المطلوبة من خلال بنك التسليف، ثم إدخال رمز التفعيل المرسل عن طريق الجوال، ومن خلال ذلك ستحصل على حساب لك في بنك التسليف، ويمكنك من خلاله الإطلاع على كافة المعلومات والقروض المتاحة، وتقديم طلب تمويل شخصي لك بمبلغ 60 ألف ريال، واختيار ما يناسبك، ويمكنك أيضا الاستعلام عن إعفاءات القروض برقم الهوية، والحصول على القرض الخاص بك، وأيضًا تغير رقم الجوال المسجل وتغير البيانات التي من الممكن تغيريها.