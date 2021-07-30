كيفية حجز موعد مسبق في المكتب الثقافي المصري بالمملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة يرغب الكثير من المصريين المتواجدين بالمملكة العربية السعودية في معرفة كيفية حجز موعد في المكتب الثقافي المصري المتواجد بالمملكة, حيث يقدم المكتب الثقافي المصري الكثير من الخدمات للمواطنين المصريين المقيمين داخل الأراضي السعودية, وقد قامت بإنشاء هذه الخدمة الإلكترونية للمواطنين المصريين من أجل الحصول علي موعد محدد للذهاب إلي المكتب من أجل الاستفادة من الخدمات المقدمة منه وذلك حتي يتم تقليل أعداد الحضور والازدحام داخل المكتب الثقافي المصري بالمملكة العربية السعودية حتي لا يتم إصابة أحد بفيروس كورونا, ومن أجل تنفيذ تعليمات وزارة الصحة السعودية في إتباع الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

كيفية حجز موعد مسبق في المكتب الثقافي المصري

تستطيع الآن أن تقوم بحجز موعد مسبق في المكتب الثقافي المصري بالمملكة العربية السعودية من خلال الخدمة الإلكترونية المقدمة من المكتب وذلك للتسهيل علي المصريين بالمملكة للاستفادة من خدمات المكتب الثقافي المصري.

الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بالمكتب الثقافي المصري بالمملكة العربية السعودية.

اختيار خدمات إلكترونية.

اختيار تسجيل أولياء الأمور.

يتم تسجيل الدخول علي الموقع من خلال حساب ولي الأمر المسجل مسبقاً علي الموقع.

كتابة الرقم القومي وكلمة مرور ولي الأمر.

يتم الضغط على تجديد موعد زيارة المكتب الثقافي المصري.

عند عرض الموقع المواعيد المتاحة للحجز منها يتم الاختيار المعاد المناسب لك.

يتم حفظ عملية حجز الموعد.

بعد ذلك يتم إظهار صفحه بها جميع تفاصيل هذا الموعد من تاريخ ووقت واسم المتقدم.

الخدمات المقدمة من المكتب الثقافي المصري بالمملكة العربية السعودية للمصريين

يقدم المكتب الثقافي المصري المتواجد بالمملكة العربية السعودية وخاصة في محافظة الرياض عدد كبير من الخدمات الهامة لكل مواطن مصري مقيم داخل الأراضي السعودية من أجل مساعدتهم في غربتهم.