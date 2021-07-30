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عمر شويل - جدة تقديم طلب مساعدة بمؤسسة الوليد للإنسانية alwaleedphilanthropies، حيث يستعلم العديد من المواطنين علي الطريقة الصحيحة من أجل تقديم طلب مساعدة من مؤسسة الوليد لخدمات المواطنين، حيث تعد المؤسسة من أكبر المؤسسات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، والتي تقدم دور اجتماعي رائع في مساعدة المواطنين الأكثر احتياجاًَ، حيث تختار مؤسسة الوليد الخيرية بعض المواطنين المتوافر بهم شروط المؤسسة من أجل منحهم مساعدات عينية مثل السكن والسيارة، فهناك العديد من المواطنين الين لا يجدون سكن مناسب لهم أو لا يمتلكون سيارة تنقل خاصة بهم، فتعمل المؤسسة علي مساعدتهم اجتماعياًَ من أجل توافر الخدمات لهم مجاناًَ دون دفع أي رسوم، ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم طريقة تقديم طلب مساعدة بمؤسسة الوليد للإنسانية alwaleedphilanthropies.

ما هي شروط تقديم طلب مساعدة بمؤسسة الوليد للإنسانية؟

تمنح هيئة الوليد الخيرية المساعدات الخاصة بها ولكن بعد ضرورة توافر شروط التسجيل بالمؤسسة، ومن الشروط ما يلي:

يشترط للتقديم أن يكون إجمالي الدخل الشهري لرب الأسرة لا يزيد بحد أقصي عن 3000 ريال.

ألا يكون الشخص الراغب في التسجيل من المالكين لأي عقارات سكنية داخل المملكة العربية السعودية.

يكون التقديم بالمؤسسة لمرة واحدة فقط سواء لبرنامج الإسكان أو برنامج السيارات.

أن لا ينطبق على الشخص الراغب في التسجيل شروط وزارة الإسكان، والشروط الخاصة بالاقتراض من البنوك داخل المملكة.

يجب التعهد لدي المؤسسة بعدم التصرف بالتأجير أو البيع بالوحدة السكنية.

يجب أن يخضع كل شخص الي إشراف أي من الجمعيات بالمناطق المتوفرة بالمملكة على خطوات التسكين ومتابعة كافة الالتزامات المشتركة لجميع السُكان من حيث كافة الخدمات المشتركة مثل (الكهرباء أو والمياه أو أي شي أخر).

يجب أن يوافق المستفيدين علي خضوعهم لشروط التوريث الخاصة بالوحدة السكنية، عند تعرض عائل الأسرة للوفاة.

كيفية التسجيل في برنامج مساعدات الأمير وليد بن طلال؟

وضح المسئولون عن طريقة التسجيل في مساعدات الأمير وليد بن طلال والتي تتم كالتالي: