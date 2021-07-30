نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج سند الاجتماعي من محمد بن سلمان في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج سند الاجتماعي من محمد بن سلمان في السعودية، حيث يقوم ولي عهد المملكة العربية السعودية بتولي برنامج المساعدات الخيرية برنامج سند، حيث يعتبر هذا البرنامج من أ÷م البرامج الحكومية الجديدة التي تم تدشينها كأحد المبادرات الاجتماعية الغير الربحية مع التعاون والتنسيق الكامل مع جميع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة، ويقوم برنامج سند باختيار عدد من الأفراد الذين يعانون من بعض المشاكل المعيشية وعدم المقدرة علي الزواج، حيث يقدم لهم البرنامج دعم نقدي يتم صرفه كمساعدة من الدولة من أجل الوقوف بجوار المواطنين الأكثر احتياجاً، ويتم تسجيل طلب مساعدة من خلال منصة البرنامج الإلكترونية بعد ضرورة توافر عدد من الشروط التي يجب توافر في جميع الأفراد المتقدمين للتسجيل، وسوف نوضح شروط التسجيل في برنامج سند الاجتماعي من محمد بن سلمان في السعودية.

ما هو مبلغ برنامج سند الاجتماعي؟

خصص برنامج سند الاجتماعي مبلغاً من المالي مقداره 20.000 الف ريال يتم صرفه للمواطنين المقبلين علي الزواج وليس لديهم القدرة علي تولي نفقات الزواج الخاصة بهم، وبعد الحصول علي مبلغ المساعدة من البرنامج لا يتم سداد أي رسوم الي برنامج سند القائم علي الصرف، بل كل ما هو ما مطلوب هو ضرورة توافر شروط الصرف التي يوفرها البرنامج، وتقديم جميع المعلومات والوثائق والمستندات المطلوبة عند التسجيل في البرنامج حتي يتم قبول التسجيل بطريقة صحيحة.

ما هي شروط التسجيل في برنامج سند الاجتماعي بالمملكة؟

يضع برنامج سند عدد من الشروط العامة للتسجيل في البرنامج الخاص به، وتسري هذه الشروط علي جميع الأفراد الراغبين في التسجيل للحصول علي المعونة المالية، ومن أبرز هذه الشروط فيما يلي: