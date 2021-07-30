نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء مصرف الراجحي السعودي 1443 وطريقة تقديم الطلب وشروط الحصول علي القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعفاء مصرف الراجحي من سداد القروض هو احدي القرارات التي تم اتخاذها بأمر ملكي خلال الأيام القليلة السابقة، والهدف من اتخاذ هذا القرار هو تخفيف العبء علي المواطنين بسبب الظروف السائدة التي تمر بها المملكة العربية السعودية بجانب العديد من الدول بعد جائحه تفشي فيروس كورونا “كوفيد -19” التي أدت إلي تدهور الحالة الاقتصادية بشكل كبير، ومن المعروف أن المصرف هو من أهم البنوك الإسلامية في المملكة العربية السعودية والتي تستند في جميع تعاملاتها إلي مبادئ الشريعة الإسلامية، والمصرف لديه العديد من الفروع في مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، وقد كام المصرف بتخصيص بعض الفروع لتكون خاصة بالسيدات فقط حتي يتمكن من إتمام معاملاتهن بطريقة سهلة دون الاختلاط أوالتزاحم، كما يقدم البنك العديد من الخدمات المتنوعة للعملاء مثل القروض وشهادات الاستثمار وغيرها من الخدمات.

إعفاء مصرف الراجحي وخطوات تقديم الطلب

من خلال المقال يمكك التعرف علي أنواع بطاقات فيزا الراجحي، ومن المعروف أن البنك يحرص دائما علي مراعاة الظروف المعيشية الخاصة بكل عميل، والعمل علي تقديم خدمات مميزة لراحة العملاء وبما يتناسب مع إمكانية كل عميل، ومن أهم الخدمات التي قام البنك بتقديمها مؤخراً هي خدمة طلب إعفاء من تسديد القرض ولكن قد قام البنك بوضع بعض الشروط التي يجب توفرها في العميل حتي يتمكن من الحصول علي الموافقة علي طلب الإعفاء، ومن خلال الأسطر القليلة القادمة سوف نقوم بعرض تلك الشروط، أما عن خطوات تقديم الطلب فهي كالتالي:

الدخول علي الموقع الرسمي الخاص مصرف الراجحي.

كتابة اسم العميل وكلمة المرو الخاصة به.

يجب ارفاق صورة من الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين.

في حالة المقيم يمكن تقديم صورة الإقامة، للتاك من هويته.

بعد تقديم صورة الهوية الوطنية يتم الموافقة علي تقديم طلب الإعفاء .

يمكنك الآن ارفاق خطاب من الجهة التي تعمل بها علي أن يكون الخطاب شامل ” المسمي الوظيفي – الراتب الشهري -“.

شروط الحصول علي إعفاء مصرف الراجحي

من خلال المقال يمكنك التعرف علي تمويل السيارات من مصرف الراجحي، أما عن الشروط التي تم وضعها من البنك للحصول علي الإعفاء فهي كالتالي: