نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة كمل سوا | طريقة تفعيل وإلغاء الخدمة من شركة الاتصالات السعودية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد خدمة كمل سوا من أفضل الخدمات والعروض التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية لعملاءها المشتركين في جميع أنحاء المملكة، تعد خدمة سوا من الخدمات المتميزة التي أعلنتها الشركة دون إي قيود أو رسوم، حيث تمنح الشركة العملاء عشرة دقائق للاتصال داخل حدود المملكة العربية السعودية أي ما يعادل 5.50 ريال سعودي من الرسائل والمكالمات الدولية في حالة نفاذ الرصيد الأساسي حين إجراء المكالمة.

خدمة كمل سوا stc

خدمة كمل هي خدمة قامت بتوفيرها شركة الاتصالات السعودية stc والتي تمنح العميل عشرة دقائق مجانية للاتصال داخل المملكة العربية السعودية، وسعر هذه الدقائق المجانية التي تقدمها الشركة يعادل 5.50 ريال سعودي، والتي يمكن استخدامها في الرسائل والمكالمات الدولية في حالة نفاذ الرصيد فجأه أثناء إجراء المكالمة ومازال العميل يرغب في مواصلة المكالمة دون انقطاع، وأهم ما تتميز به هذه الخدمة بأنها ليس لها قيود أو شروط ويتم خصم هذه الدقائق عند إعادة الشحن مره أخري وبدون خصم ضرائب استهلاكية.

مميزات خدمة كمل

تتميز خدمة كمل بالعديد من المميزات التي يحتاج إليها المواطنين بشكل كبير عند الضرورة أو في حالات الطوارئ، وهي:

تقوم شركة الاتصالات بمنح رصيد إضافي بقيمة 5.5 ريال سعودي أو بمنح عشرة دقائق في حالة نفاذ رصيدك أثناء المكالمة.

الاشتراك في خدمة كمل يكون مجاناً والخدمة متوفرة لجميع عملاء سوا .

لا رسوم عليها أو مقابل، فقط يتم خصم قيمة (5,50 ريال) فقط عند شحن العميل رصيده مرة آخري.

تصل رسالة من شركة الاتصالات تفيد بوصول الرصيد إلى الصفر من أجل معرفة أنه سوف يدخل لخدمة كمل.

يمكن استخدام الرصيد المقدم من خدمة كمل في المكالمات المحلية فقط.

يتم تفعيل الخدمة بشكل تلقائي بعد تفعيل الخدمة للمرة الأولي.

طريقة تفعيل خدمة كمل في شركة الاتصالات stc

يمكنك لأي مواطن مقيم داخل المملكة العربية السعودية الاشتراك في خدمة كمل سوا وتفعيلها على شريحة الهاتف الجوال بكل سهولة، حيث إنها خدمة مجانية تقدمها شركة الاتصالات لجميع عملاءها.

ويمكن القيام بتفعيل الخدمة من خلال القيام بإرسال رسالة تحتوي على رقم (1055) إلى رقم (900)، سوف تصلك رسالة أخري من شركة الاتصالات السعودية STC على الرقم المُدخل تحتوي على تأكيد تفعيل الخدمة و تحتوي على تفاصيل الخدمة .

طريقة إلغاء الخدمة



بالرغم من أن خدمة كمل سوا من أفضل الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية للمواطنين المقيمين بداخل المملكة إلا أنها أحياناً تسبب إزعاج لبعض من المواطنين حيث يُفقد الرصيد بعد الشحن مباشرةً من أجل سداد قيمة الرسوم.

وبالتالي يمكن لأي مواطن يحمل شريحة خط شركة الاتصالات السعودية stc القيام بإلغاء الخدمة في حالة عدم الحاجة لها بكل سهولة في خطوة واحدة أيضا أيضا عن طريق إرسال رسالة نصية مكتوب فيها الرقم (1056) إلى رقم (900)، وسوف تصلك رسالة من شركة الاتصالات السعودية STC تأكد عملية إلغاء تفعيل خدمة سوا في شريحتك الإلكترونية الخاصة .

طريقة شحن بطاقة سوا من موقع stc

يمكن لأي مواطن شحن بطاقة سوا بكل سهولة وبدون بذل أي جهد من خلال الدخول علي الموقع الرسمي لشركة الاتصالات السعودية وإتباع الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول على الصفحة الرئيسية لموقع أس تي سي stc..

قم بكتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية ومن ثم كلمة السر.

قم باختيار الرقم الذي تريد شحن الرصيد إليه من خلال قائمة “اختر الحساب” المدونة أعلي الصفحة .

اضغط على زر تسديد ومن ثم اضغط على زر دفع الآن.

قم باختيار طريقة الدفع التي تناسب استخدامك حيث يمكنك الاختيار بين البطاقات الائتمانية الموجودة مثل مثل (فيزا ، ماستركارد ، أميركان إكسبريس)

في النهاية قم بالضغط على أيقونة سداد.

شحن الرصيد من سوا من خلال بطاقات إعادة الشحن

يقوم لجميع عملاء شركة الاتصالات السعودية STC القيام بإعادة شحن بطاقات سوا من خلال بطاقات إعادة الشّحن التي توفّرها الشّركة، ويمكن القيام بذلك باتّباع إحدى الطّرق الآتية:

يمكن الاتّصال على الرّقم الخاص بالعملية *155* ثم كتابة الرقم الخاص ببطاقة الشّحن ثم #.

يمكن إرسال للرقم 155 تحتوي على الرقم الخاص ببطاقة إعادة الشحن ثم قم بعمل فراغ ثم 155.

يقوم العميل المستخدم لشريحة سوا الاتّصال على الرّقم 1500 ثمّ اختيار إعادة الشّحن وإدخال رقم البطاقة.

الانتقال إلى صّفحة سوا الرسمية لشحن البطاقة ومن ثمّ إدخال رقم الهاتف ورقم بطاقة الشّحن في الخانات المخصصة لذلك.

شحن سوا عن طريق الموقع

يمكن شحن شرائح سوا عن طريق موقع mystc من خلال اتّباع الخطوات الآتية:

في البداية يجب التوجه إلى موقع mystc.

قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثمّ اضغط على زرّ “الدّخول”.

قم بالدّخول إلى قائمة اختر الحساب وقم باختيار الرّقم الذي تريد شحنه.

اضغط على إعادة الشّحن ثمّ قم بتحديد المبلغ المطلوب.

قم باختيار الطّريقة المناسبة لك للدّفع ثمّ قم بملء البيانات المطلوبة.

كيف استلف رصيد من سوا

تعد معرفة كيفية استلاف رصيد من سوا أحد الأسئلة التي تشغل الكثير من المواطنين السعوديين بعد معرفة الخدمة التي أعلنت عنها شركة الاتصالات السعودية STC، فهنالك الكثير ممن يبحثون عن الطريقة المناسبة للاستفادة من هذه الخدمة، والتي تسمح لعملائها إكمال أيّ مكالمه عندما لا توفر لديهم رصيد كافي للتواصل مع الآخرين، وكذلك في حال انتهاء الرصيد أثناء إجراء المكالمة ، والاحتياج الشديد إلى إجراء مكالمة طارئة، بحيث يمكن استلاف رصيد من خلال خدمة سوا بمبلغ قيمته 5 ريال سعودي ويتم خصم المبلغ عند الشحن، ويُمكن استلاف رصيد من سوا من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب تفعيل خدمة كمل سوا من خلال موقع الاتصالات السعودية.

سوف تصل رسالة نصية لرقم الجوال تفيد بالحصول على رصيد 5.50 ريال سعودي وسيتم خصمها بمجر الشحن للرصيد من جديد مرة أخري.

قم بإرسال رسالة نصية تقوم فيها بكتابة 1055 إلى الرقم 902.

بعد ذلك سوف تظهر لك رسالة تفيد بأن الطلب قيد التنفيذ

بعد وصول الرسالة سوف يتم إضافة رصيد 5.50 ريال سعودي لحسابك، ولكن سيكون رصيدًا بالسالب.

في النهاية بعد القيام بإعادة شحن الرصيد مرة أخري سوف تقوم الشركة باسترجاع الرصيد الذي أستلفته وسوف تصلك رسالة محتوية على الرصيد الذي تم خصمه من حسابك.

كيف استلف رصيد مجاني سوا 10

يمكن مشتركي شركة الاتصالات السعودية الحصول على العروض المختلفة من من خلال خدمة سوا حيث توفر خدمة إمكانية استلاف رصيد مجاني بقيمة 10 ريال سعودي تُدفع مسبقًا؛ مقابل الحصول على عدد محدد من الدقائق، ووحدات الجيجا بايت الخاصة بباقات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم تفعيل الخدمة من خلال موقع الرسمي لشركة الاتصالات السعودية stc، مع العلم أنَّ صلاحيتها تستمر لمدة محددة تبدأ من تاريخ التفعيل والاشتراك في هذا العرض.

وكذلك يمكن أيضاً الاشتراك في باقة سوا شير 110 للحصول علي العديد من الدقائق والميجا بايت اللازمة لتصفح جميع وسائل التواصل الاجتماعي.

كيف احصل على رصيد مجاني سوا 30

تقدم شركة الاتصالات السعودية أفضل العروض من خلال خدمة كمل سوا حيث تتيح للعميل أن يدفع مبلغ 30 ريال سعودي فقط وسوف يحصل على 1 جيجا للتصفح على مواقع التواصل الاجتماعي والأنترنت بالإضافة للحصول على 200 دقيقة سارية للاتصال بجميع الشبكات منذ تاريخ التفعيل وتستمر الخدمة لمدة 28 يوماً، ويمكن الاشتراك بهذه الخدمة كما يلي:

قم بإرسال رسالة نصية للرقم 900 محتوي الرسالة على الرقم 7030 وسوف يتم الرد برسالة نصية أخرى تفيد بأنه تم الاشتراك في هذا العرض.

وفي حين الرغبة في إلغاء أي خدمة أخرى يتم الاتصال على هذا الرمز *900#.

الاستعلام عن رصيد خدمة كمل

يمكن لأي عميل لشركة الاتصالات السعودية معرفة رصيد خدمة كمل من خلال طلب الكود التالي *166# وسوف تصلك رسالة من شركة STC الاتصالات السعودية بتفاصيل رصيد المُستعلم .

رقم خدمة عملاء stc

قدمت شركة الاتصالات السعودية أرقام خدمة عملاء stc المجانية الذي من خلاله يمكن للعميل التواصل مع ممثلي خدمة عملاء الشركة والاستعلام عن الخدمات التي تقدمها، ويمكن الاتصال عبر الأرقام التالية:

وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال وقد قمنا بمعرفة أهم المميزات التي تتمتع بها خدمة سوا، وشرح طريقة تفعيل خدمة سوا وأيضاً معرفة طريقة إلغاء الخدمة التي تقدمها شركة الاتصالات في المملكة العربية السعودية للمشتركين في الأنظمة مسبقة الدفع عند نفاذ رصيدهم بجانب معرفة أيضاً أرقام خدمة عملاء شركة الاتصالات السعودية.