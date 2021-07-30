نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة الاستعلام عن إعفاءات القروض من بنك التسليف والادخار في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة الاستعلام عن إعفاءات القروض من بنك التسليف والادخار أو بنك التنمية الاجتماعية, يقدم بنك التسليف والادخار خدمة إلكترونية لكل عملاء بنك التسليف, ألا وهي خدمة الاستعلام عن إعفاءات القروض, حيث يمثل إعفاءات القروض طلب قام أحد المواطنين بتقديمه إلي بنك التسليف والادخار من أجل أن يقوم البنك بسداد هذا القرض بدلاً عنه, حيث تتيح هذه الخدمة للمواطنين الاستعلام عن حالة طلب للإعفاء عن القروض وذلك لثلاث أماكن محددة ألا وهي صندوق التنمية العقارية, وصندوق التنمية الزراعية, وأخيراً البنك السعودي للتسليف والادخار, حيث إذا كنت قد أخذت قرض من أحد هذه الجهات وقمت بتقديم طلب لإسقاطه عنك فانك يمكنك الاستعلام عن حالة هذا الطلب ما إذا قد تم الموافقة عليه أم لا, وذلك من خلال خدمة الاستعلام عن إعفاءات القروض من بنك التسليف والادخار.

خطوات الاستعلام عن إعفاءات القروض من بنك التسليف والادخار

يمكنك أن تقوم بالاستعلام عن طلبك الذي قمت بتقديم إلي بنك التسليف من أجل إسقاط القرض الذي قمت بأخذه من أحدي الجهات الثلاثة السابق ذكرهم من قبل في المقال, وللاستعلام عن الخدمة.

يتم الدخول إلي الصفحة الإلكتروني لوزارة المالية.

ثم اختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم بعد ذلك تقوم بالضغط على اختيار خدمة الاستعلام عن إعفاءات القروض.

بعد ذلك سوف تظهر لك صفحة تقوم بعدها بكتابة رقم الهوية الوطنية وتاريخ ميلاد تقدم الطلب, ثم الضغط على كلمة بحث.

سوف يقوم الموقع بإظهار لك صفحة مكتوب فيها اسم مقدم الطلب ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

في خانة بيانات الإعفاء فيتم إظهار لك الآتي.

– نوع الإعفاء, وذلك ما إذا كان تبع صندوق التنمية العقارية أو صندوق التنمية الزراعية أو البنك السعودي للتسليف والادخار.

– رقم الطلب الذي قمت بتقديمه.

– النسبة التي حددها البنك لإعفاء بنك التسليف.

– كما يتم تحديد مبلغ الإعفاء.

– كما يتم توضيح ما إذا كان قد تم قبول الطلب أم لا.

– في حالة رفض سوف يقوم الموقع بتوضيح سبب عدم قبول طلبك للحصول على إعفاءات القروض والمقدم من بنك التسليف والادخار السعودي.