الاجراءات الجديدة لسفر السعوديين خارج المملكة وموعد فتح المطارات والفئات المستثناة وشروطها

عمر شويل - جدة الاجراءات الجديدة لسفر السعوديين خارج المملكة التي تم أصدارها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، حيث تم اصدار تعميمًا جديد موجة إلي المواطن السعودي وإلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران العام والطيران الخاص في جميع المحافظات السعودية، وذلك يكون بشأن تحديث إجراءات سفر المواطنين إلى خارج الأراضي السعودية، حيث أغلقت الكثير من دول العالم كافة مطاراتها ومنافذها البرية والبحرية فترة طويلة بسبب جائحة كورونا التي سيطرت مجرياتها علي البيئة الصحية في العالم اجمع، وكانت السلطات السعودية اتبعت التدابير الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية حتي وصل الأمر انه تم إلغاء موسم حج الخارج واقتصر موسم حج 2021 علي حج المواطنين والمقيمين في المملكة فقط.

الاجراءات الجديدة لسفر السعوديين خارج المملكة

وفي الفترة الماضية تم تعليق السفر داخل وخارج المملكة للحفاظ علي صحة الجميع وعدم تفشي الوباء مرة اخري خصوصا بعد إن ظهرت سلالة جديدة من كوفيد أعرضها اكثر خطورة من السابقة، وفي سبيل تجنب الإصابة والمحافظة علي صحة المواطنين والمقيمين في المملكة تم منع السفر داخل وخارج السعودية، حتي أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية رفع الحظر من المطارات والمنافذ البرية والبحرية، ونص بيان الهيئة على السماح لشركات الطيران بسفر المواطنين على الرحلات الدولية واشتراطات هذا الأمر أن يكونوا قد تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة بالمملكة.

الفئات المستثناة من اشتراط السفر خارج المملكة

كما نص هذا البيان علي بعض الأشخاص الذين سوف يتم استثنائهم من هذا التعميم وعدم تنفيذ الشروط عليهم والسماح لهم بالسفر سواء رحلات خارجية أو الداخلية وهم كما يلي: