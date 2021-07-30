نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاجراءات الجديدة لسفر السعوديين خارج المملكة وموعد فتح المطارات والفئات المستثناة وشروطها في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاجراءات الجديدة لسفر السعوديين خارج المملكة التي تم أصدارها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، حيث تم اصدار تعميمًا جديد موجة إلي المواطن السعودي وإلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران العام والطيران الخاص في جميع المحافظات السعودية، وذلك يكون بشأن تحديث إجراءات سفر المواطنين إلى خارج الأراضي السعودية، حيث أغلقت الكثير من دول العالم كافة مطاراتها ومنافذها البرية والبحرية فترة طويلة بسبب جائحة كورونا التي سيطرت مجرياتها علي البيئة الصحية في العالم اجمع، وكانت السلطات السعودية اتبعت التدابير الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية حتي وصل الأمر انه تم إلغاء موسم حج الخارج واقتصر موسم حج 2021 علي حج المواطنين والمقيمين في المملكة فقط.
الاجراءات الجديدة لسفر السعوديين خارج المملكة
وفي الفترة الماضية تم تعليق السفر داخل وخارج المملكة للحفاظ علي صحة الجميع وعدم تفشي الوباء مرة اخري خصوصا بعد إن ظهرت سلالة جديدة من كوفيد أعرضها اكثر خطورة من السابقة، وفي سبيل تجنب الإصابة والمحافظة علي صحة المواطنين والمقيمين في المملكة تم منع السفر داخل وخارج السعودية، حتي أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية رفع الحظر من المطارات والمنافذ البرية والبحرية، ونص بيان الهيئة على السماح لشركات الطيران بسفر المواطنين على الرحلات الدولية واشتراطات هذا الأمر أن يكونوا قد تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة بالمملكة.
الفئات المستثناة من اشتراط السفر خارج المملكة
كما نص هذا البيان علي بعض الأشخاص الذين سوف يتم استثنائهم من هذا التعميم وعدم تنفيذ الشروط عليهم والسماح لهم بالسفر سواء رحلات خارجية أو الداخلية وهم كما يلي:
- المسافرين الذين تقل أعمارهم عن (12) عاماً شريطة أن يقدموا وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر الإصابة بكورونا خارج المملكة.
- والمتعافون ومن لم يمض على إصابتهم أكثر من (6) أشهر.
- لمن أصيب وقد حصل على جرعة واحدة من أحد اللقاحات المعتمدة بالمملكة.
موعد فتح المطارات السعودية لسفر الخارج
وفي إطار أن هيئة الطيران المدني تطبق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مطارات المملكة منذ بداية انتشار فيروس كورنا وفقًا لما أعلنته هيئة الصحة العالمية وذلك يكون بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لكافة الأشخاص مرتادي صالات السفر بالمطارات السعودية المختلفة، كما تتضمن الإجراءات إلزام كل الجهات المعنية وشركات النقل الجوي العاملة في مطارات المملكة باشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، وتم اعتماد موعد بدء تنفيذ إجراء السفر للخارج والذي أكدته هيئة الطيران المدني أنه سيسري عمل هذه الإجراءات ابتداءً من تاريخ 01 / 01 / 1443هـ الموافق 09 / 08 / 2021م.
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