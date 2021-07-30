نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في برنامج الترميز الطبي والشروط المطلوبة| آخر موعد 3 أغسطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، فتح باب التسجيل في برنامج الترميز الطبي للجنسين، بدءًا من يوم الثلاثاء 27 يوليو الحالي والثلاثاء الموافق 3 أغسطس المقبل، وَفق الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، فيما يهدف البرنامج إلى تزويد المتخصصين بالمهارات اللازمة للترميز في القطاع الطبي بالمملكة، وتحسين جودة الرعاية الصحية بشكلٍ عام، إضافة إلى المكافأة الشهرية التي يمنحها للمتدربين طوال فترة البرنامج، ويُوفر هذا البرنامج العديد من الوظائف التي تُمثل الخدمات الطبية، ومن أهمها العمل في العيادات الخارجية المجدولة، وخدمة الطوارئ وغرفة المبرمج، أو متخصص في تحسين الوثائق السريرية، ومسجل السرطان، ومسجل الحوادث، أو العمل ضمن طاقم طبي، أو في ترميز المراجع، إضافة إلى إمكانية العمل مديرًا للترميز.

خطوات التسجيل في برنامج الترميز الطبي والشروط المطلوبة

ويحتاج التسجيل في برنامج الترميز الطبي 1442هـ، إلى الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وإجراء عددٍ من الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للتخصصات الصحية. واختيار الخدمات الإلكترونية. اختيار خدمات الممارسين. النقر على خدمة التقديم على اختبار الترميز. النقر على الدخول إلى الخدمة. تسجيل الدخول إلى الحساب في الهيئة. ملء البيانات المطلوبة. تقديم الطلب.

شروط القبول في البرنامج الخاص بالترمزي الطبي

وحددت وزارة الموارد البشرية، شروط القبول في البرنامج الخاص بالترميز الطبي، وذلك على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة من السعوديين، ومن الممكن تقديم من تنطبق عليهم شروط المواطنة.

أن يكون المتقدم من الحاملين لدرجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن 3 من 5 أو ما يُعادلها في تخصصات “أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية، لغة إنجليزية”.

وأن لا يكون المتقدم على رأس العمل خلال الثلاثة أشهر السابقة على التقديم.

مهارات مطلوبة لمهنة الترميز الطبي

ويحتاج برنامج الترميز الطبي، إلى مهارات أساسية لتحقيق النجاح، نذكر منها ما يلي: