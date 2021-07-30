نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط دخول السعوديين إلى الكويت: التطبيق أول أغسطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة حدّدت الحكومة الكويتية شروط دخول السعوديين إلى الكويت بدءًا من أول أغسطس الذي يحل يوم الأحد المقبل، ويأتي ذلك في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تُطبقها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوّراته، وفي الوقت نفسه وضعت الحكومة شروطًا لمغادرتها، إلى أي دولة أخرى، وقرّرت السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة إلى كل من المملكة المغربية وجمهورية المالديف.

شروط دخول السعوديين إلى الكويت

وجاءت شروط دخول السعوديين إلى الكويت التي أعلن عنها مجلس الوزراء الكويتي قبل أيام، ليجري تطبيقها يوم الأحد المقبل، على النحو التالي:

يجب أن تكون نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية قبل السّفر.

وأن لا تظهر على الراغب في السفر إلى الكويت أي أعراض للمرض، على أن تكون سارية المفعول لمدة 3 أيام من وقت المسحة إلى ساعة القبول على الرحلة.

ولا بُد من أن يخضع الشخص إلى حجر صحي منزلي لمدة أسبوع، عدا من أجرى اختبارًا وجاءت نتيجته سلبية في الكويت. وفي حالة الرغبة بإنهاء الحجر لا بد من إجراء فحص PCR واحد، والدفع داخل الكويت خلال فترة الحجر، وفي حالة ظهور نتيجة الفحص تؤكد الخلو من الإصابة ينهي الحجر المطبق عليهم.

لا بُد من أن يكون اللقاح الذي تناوله الشخص خارج الكويت من اللقاحات المعتمدة في الكويت.

غير المحصنين يسجلون في تطبيقات “مناعة” و”شلونك” و”كويت. مسافر”، وعمل فحصين PCR الأول عند الوصول، والثاني في اليوم السادس من الحجر، ودفع قيمة الحجر لمدة أسبوع.

إجراءات السفر الجديدة لمغادرة الكويت

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي، ضمن القرارات التي اتخذها يوم الإثنين الماضي، منع السفر خارج البلاد إلا للمواطنين المحصنين الذين تلقّوا اللقاح ضد كورونا، عدا بعض الاستثناءات على النحو التالي:

الذين تعذّر حصولهم على اللقاح لأسباب صحية، مع إثبات ذلك بشهادة معتمدة.

من هم دون 16 سنة.

والحوامل شريطة حصولهن على شهادة إثبات حمل.

فتح الطيران مع المغرب وتأجيل السفر من وإلى مصر

وقرّرت الحكومة الكويتية، في اجتماعها الأخير، فتح الطيران مع دولة المغرب، عبر رحلات طيران مباشرة، وفي الوقت نفسه لم تقرر السفر من وإلى مصر، وذلك على النحو التالي: