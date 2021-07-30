نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تقسيط آيفون 11 و12 من stc السعودية تعرف على الشروط والأحكام في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتناول اليوم معا شروط شراء هاتف جوال بالتقسيط من stc، تقدم شركة stc خدمة شراء هاتف جوال بالتقسيط بالتعاون مع كورا للتمويل، التي تمكن العميل من شراء الهاتف بالتقسيط ودفع الثمن على دفعات ميسرة وقد شملت هذه الخدمة جميع شرائح العملاء من المواطنين والمقيمين وكذلك الموظفين والمتقاعدين ويكون الأشخاص مؤهلين للحصول على الخدمة وفق حالتهم الوظيفية والعمر وصافي الراتب ومدة الخدمة.

أهم شروط شراء جوال بالتقسيط من stc

لمعرفة إذا كنت من المؤهلين للحصول على التقسيط stc أم لا إليك هذه الشروط التي تخص الموظفين والمتقاعدين والمقيمين والمواطنين.

موظفين القطاع الحكومي والقطاع شبه الحكومي تتراوح أعمارهم 18 وحتى 60 سنة، وتكون مدة الخدمة أكثر من ثلاث اشهر وصافي الراتب 3500 ريال كحد ادنى.

أما موظفي القطاع الخاص سيكون الحد الأدنى للعمر 25عام والحد الأقصى 60 عام ومدة الإلتحاق بالوظيفة هي 12 شهر مع حد أدنى للراتب أربعة آلاف ريال سعودي.

وفيما يخص موظفي البنوك يتراوح العمر من 18 عام وحتى 60 عام على أن يكون الإلتحاق بالوظيفة لمدة أكثر من عام مع الراتب 3500 ريال.

الموظفين في القطاع الحكومي يشترط أن يكون الحد الأدنى للعمر 25 سنة والحد الأقصى يكون 60 سنة، مع راتب شهري 3500 ريال والإلتحاق بالوظيفة يكون لأكثر من عام.

ماهي الأوراق المطلوبة تقسيط جوال من stc

خدمة تقسيط الأجهزة المقدمة من شركة stc بالتعاون مع كورا للتمويل تخولهم بقبول أو رفض طلبات التمويل المقدمة من العميل وفق أهلية العميل وإنطباق الشروط عليه و تطبق الشروط والأحكام التي تخص مزود الخدمة.

يقدم العميل صورة الهوية الشخصية.

تعريف بالراتب من جهة العمل ويذكر فيه تاريخ التعيين.

كشف حساب بنكي مثبت به قيمة الراتب عن آخر ثلاث شهور.

شروط شراء جوال جديد بالتقسيط من stc عن طريق بنك الراجحي

وفيما يخص كيفية شراء جوال حديث بالتقسيط من شركة stc السعودية عن طريق بنك الراجحي، فقط مكن مصرف الراجحي لجميع عملائه اختيار جوال من أي متجر اليكتروني ثم التقسيط من خلال بطاقة الإئتمان التي يحصل عليها كل عميل من خلال حسابه في البنك.