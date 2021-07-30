- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تقسيط آيفون 11 و12 من stc السعودية تعرف على الشروط والأحكام في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتناول اليوم معا شروط شراء هاتف جوال بالتقسيط من stc، تقدم شركة stc خدمة شراء هاتف جوال بالتقسيط بالتعاون مع كورا للتمويل، التي تمكن العميل من شراء الهاتف بالتقسيط ودفع الثمن على دفعات ميسرة وقد شملت هذه الخدمة جميع شرائح العملاء من المواطنين والمقيمين وكذلك الموظفين والمتقاعدين ويكون الأشخاص مؤهلين للحصول على الخدمة وفق حالتهم الوظيفية والعمر وصافي الراتب ومدة الخدمة.
أهم شروط شراء جوال بالتقسيط من stc
لمعرفة إذا كنت من المؤهلين للحصول على التقسيط stc أم لا إليك هذه الشروط التي تخص الموظفين والمتقاعدين والمقيمين والمواطنين.
- موظفين القطاع الحكومي والقطاع شبه الحكومي تتراوح أعمارهم 18 وحتى 60 سنة، وتكون مدة الخدمة أكثر من ثلاث اشهر وصافي الراتب 3500 ريال كحد ادنى.
- أما موظفي القطاع الخاص سيكون الحد الأدنى للعمر 25عام والحد الأقصى 60 عام ومدة الإلتحاق بالوظيفة هي 12 شهر مع حد أدنى للراتب أربعة آلاف ريال سعودي.
- وفيما يخص موظفي البنوك يتراوح العمر من 18 عام وحتى 60 عام على أن يكون الإلتحاق بالوظيفة لمدة أكثر من عام مع الراتب 3500 ريال.
- الموظفين في القطاع الحكومي يشترط أن يكون الحد الأدنى للعمر 25 سنة والحد الأقصى يكون 60 سنة، مع راتب شهري 3500 ريال والإلتحاق بالوظيفة يكون لأكثر من عام.
ماهي الأوراق المطلوبة تقسيط جوال من stc
خدمة تقسيط الأجهزة المقدمة من شركة stc بالتعاون مع كورا للتمويل تخولهم بقبول أو رفض طلبات التمويل المقدمة من العميل وفق أهلية العميل وإنطباق الشروط عليه و تطبق الشروط والأحكام التي تخص مزود الخدمة.
- يقدم العميل صورة الهوية الشخصية.
- تعريف بالراتب من جهة العمل ويذكر فيه تاريخ التعيين.
- كشف حساب بنكي مثبت به قيمة الراتب عن آخر ثلاث شهور.
شروط شراء جوال جديد بالتقسيط من stc عن طريق بنك الراجحي
وفيما يخص كيفية شراء جوال حديث بالتقسيط من شركة stc السعودية عن طريق بنك الراجحي، فقط مكن مصرف الراجحي لجميع عملائه اختيار جوال من أي متجر اليكتروني ثم التقسيط من خلال بطاقة الإئتمان التي يحصل عليها كل عميل من خلال حسابه في البنك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية تقسيط آيفون 11 و12 من stc السعودية تعرف على الشروط والأحكام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.