نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز العمرة إلكترونيا 2021 وأسعار حجز العمرة في المملكة العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة حجز العمرة إلكترونيا 2021 , و أسعار حجز العمرة في المملكة العربية , بسبب ما الفوضي العارمة التي أحدثتها كارثة كورونا , قامت المملكة العربية السعودية بغلق الطيران بينها وبين جميع الدول , من أجل تفادي خسارة المزيد من الأرواح بسبب انتشار فيروس كورونا , فقد منعت المملكة العربية السعودية المعتمرين من أداء مراسم الحج بسبب الانتشار الهائل للفيروس , حيث توقفت المملكة العربية السعودية عن استقبال المعتمرين مدة طالت الي عامين , ولقد صدرت الينا معلومات من مصادر مؤكدة بشأن بدأ السلطات في المملكة العربية السعودية باتخاذ القرارات بشأن عودة المعتمرين مره أخري , وكل هذا في ظل وجود جميع التدابير الاحترازية , حيث نعلم جميعا الفيروس مازال قائم وبوسعه أخد أرواح الكثريين , وبسبب تساؤلات الكثيرين من الراغبين في أداء مراسم العمرة , سوف نعوم بعرض كل التفاصيل بشأن أسعار حجز العمرة , بالإضافة الي طريقة وموعد الحجز .

طريقة حجز العمرة

يمكن فقط للمواطنين من داخل داخل المملكة العربية السعودية التسجيل عبر تطبيق اعتمرنا بشكل الكتروني , سواء كان يرغب في أداء مراسم العمرة , أو الصلاة في المسجد النبوي الشريف , أو الصلاة في الروضة الشريفة , وسواء كان مواطنا أو مقيما , وهذا بشكل مؤقت , سوف يتم السماح للمواطنين من خارج المملكة العربية العربية السعودية الذهاب , ومن ثم الذهاب لأداء مراسم العمرة , ولكن هذا ما صدر الينا حتي الأن :

قم بفتح تطبيق اعتمرنا بعد تنزيله من متجر جوجل بلاي أو أبل ستور بعد ذلك قم بتسجيل الدخول لحساب المستخدم الخاص بك ثم قم باختيار طلب تصريح للعمرة أو الصلاة من ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وفي المكان الصحيح حديد الموعد المطلوب وفي الخطوة التالية قم بتأكيد الطلب ثم قم بالحصول على التصريح توجه لمركز الانتقال المحدد لك في التطبيق من أجل توجه إلى وجهتك ثم بعد أن تصل الوصول يقوم المعتمر بإظهار التصريح للموظف المسؤول من أجل السماح له بالدخول للحرم

موعد وأسعار حجز العمرة

في الواقع تختلف أسعار حجز العمرة من دولة الي أخري , وهذا يرجع الي أختلاف بعض العوامل مثل , سعر التأشيرة , ومدة الرحلة , من المفترض أن ترتفع أسعار حجز العمرة الي ضعف ما كانت عليه قبل كورونا .