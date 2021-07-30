نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم في السعودية عيار 21 بـ193 ريالًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية مدعومة بحدوث ارتفاع في سعر الذهب في الأسواق العالمية التي انتعشت خلال الأسبوع الماضي بسبب تقليص الولايات المتحدة لفرص زيادة أسعار الفائدة المحلية ما دفع المستثمرين إلى التحول نحو الذهب باعتباره الملاذ الآمن في الظروف التي تشهد تقلبات غير متوقعة.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وفقًا لآخر التحديثات فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم 220.54 ريال تقريبًا فيما وصل سعر الذهب عيار 22 إلى 202 ريال وسعر جرام الذهب عيار 21 بلغ في السعودية اليوم حوالي 193 ريال أما سعر جرام الذهب عيار 18 فقد استقر في السعودية اليوم عند 165 ريال وهبط سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 129 ريال فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 10 إلى 91 ريال بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 6 إلى 55.13 ريال.

أسعار الذهب التجارية

أما على المستوى الأسعار المجمعة فقد بلغ سعر (الأونصة ) أوقية الذهب في السعودية اليوم حوالي 6858 ريال فيما وصل سعر كيلو الذهب في السعودية إلى 220 ألف و522 ريالًا فيما وصل سعر السبيكة إلى 2572 ريالا وهذه الأسعار كما سبق القول شهدت ارتفاعًا مقارنة مع سعر الذهب في السعودية الأسبوع الماضي.

سعر الذهب بالمصنعية

يذكر أنه عند الشراء يتحمل المستهلك قيمة المصنعية وهي مبلغ أو نسبة ثابتة من سعر الجرام إضافة إلى ضريبة المبيعات التي يتم تحصيلها كذلك من المشتري مقابل حصوله على فاتورة ضريبة.

الاستثمار في الذهب

ويعد الاستثمار في الذهب أحد أنواع الاستثمار السهلة وقليلة المخاطر حيث يمكن للراغبين في مجال الاستثمار في الذهب شراء وحداث ثابتة ويفضل أن تكون بالأونصة أو الأوقية وهي تقدر بحوالي 31 جرام تقريبًا وتكون من عيار 24 الأشد نقاوة ولا يتم تحصيل مصنعية عليها بالتالي فإنه عند البيع لا يخسر البائع قيمة المصنعية.

ويتم اللجوء إلى الاستثمار في الذهب في حالات عدة منها حالات عدم الخبرة في الاستثمار وعندما يكون المبلغ المراد الاستثمار به غير كاف لافتتاح مشروعات أخرى أو الاستثمار في مجالات أخرى أو في حالة المخاطر الاقتصادية وحدوث أزمات عالمية لأن الذهب أقل تضررًا من هذه التقلبات.