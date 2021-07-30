نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج ريف يُعلن رفع الحد الأدني للراتب التقاعدي إلى 9 آلاف ريال لزيادة المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج ريف من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر” عن رفع الحد الأدني للراتب التقاعدي للحصول على دعم البرنامج، حيث جاء فى التدوينة بأن برنامج ريف يعلن عن تخفيف القيد المانع للحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق من 6 آلاف ريال إلى 9 آلاف ريال لزيادة عدد المستفيدين وتقديم المزيد من الدعم للمزارعين أبناء المملكة”.

برنامج ريف هو برنامج مخصص لدعم المزارعين وأسرهم والأسر المنتجة، وهو برنامج حكومي يتم من خلاله دعم المستفيدين من الأسر المنتجة بدعم شهري يبلغ نسبته 10% من رأس المال الذى تم تسجيله فى الطلب، وبحد أقصي قدره 54 ألف ريال سعودي فى السنة، وبشرط أن لا يتعدي الدعم الذى يحصل عليه المستفيد قيمة رأس المال للمشروعـ ويتم حساب الدعم بموجب نتائج الأهلية.

شروط القبول فى برنامج ريف

وضعت حكومة المملكة العربية السعودية عدد من المعايير والشروط للقبول فى البرنامج وهي:-