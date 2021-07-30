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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج ريف يُعلن رفع الحد الأدني للراتب التقاعدي إلى 9 آلاف ريال لزيادة المستفيدين في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلن برنامج ريف من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر” عن رفع الحد الأدني للراتب التقاعدي للحصول على دعم البرنامج، حيث جاء فى التدوينة بأن برنامج ريف يعلن عن تخفيف القيد المانع للحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق من 6 آلاف ريال إلى 9 آلاف ريال لزيادة عدد المستفيدين وتقديم المزيد من الدعم للمزارعين أبناء المملكة”.
برنامج ريف هو برنامج مخصص لدعم المزارعين وأسرهم والأسر المنتجة، وهو برنامج حكومي يتم من خلاله دعم المستفيدين من الأسر المنتجة بدعم شهري يبلغ نسبته 10% من رأس المال الذى تم تسجيله فى الطلب، وبحد أقصي قدره 54 ألف ريال سعودي فى السنة، وبشرط أن لا يتعدي الدعم الذى يحصل عليه المستفيد قيمة رأس المال للمشروعـ ويتم حساب الدعم بموجب نتائج الأهلية.
شروط القبول فى برنامج ريف
وضعت حكومة المملكة العربية السعودية عدد من المعايير والشروط للقبول فى البرنامج وهي:-
- أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية أو حامل لبطاقة التنقل.
- المتقدم يجب أن يمتهن إحدي المهن الزراعية التى حددها البرنامج، وأن يباشرها بنفسه، ويكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
- المتقدم يجب أن لا يعمل فى أي وظيفة فى القطاع العام أو القطاع الخاص.
- عمر المتقدم لا يقل عن 21 سنة.
- مجموع الدخل الشهري للمتقدم لا يتعدي 6 آلاف ريال شهرياً.
- أن لا يتجاوز إجمالي مبلغ الدعم عن 54 ألف ريال سعودي سنوياً.
- لا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر الذى يستفيد منه المستفيد عن 3 برامج دعم.
- تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ويقدم الوثائق المعتمدة للبرنامج.
- يلتزم المستفيد بجميع الشروط الصحية والفنية التى يعتمدها البرنامج.
- أن يمتلك المتقدم حساب بنكي منشط باسمه ومسجل فى المنصة الإلكترونية للبرنامج.
- أن يستكمل المتقدم كافة البيانات الفنية والشخصية فى المنصة الخاصة بالبرنامج.
- يرفع المتقدم طلب على المنصة الإلكترونية بعدما يستوفي كافة الشروط المطلوبة.
- تحصل الأسرة المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
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