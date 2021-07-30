نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فتح حساب الراجحي للمقيمين إلكترونيًا 2021 والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب الراجحي للمقيمين من الخدمات الإلكترونية التي قدمها مصرف الراجحي السعودي والذي يعتبر من أشهر البنوك داخل المملكة ويقدم العديد من الخدمات المتميزة للعملاء سواء من المواطنين أو الوافدين إلى المملكة، ويطرح العديد من أنواع القروض كحلول تمويلية ومن خلال الراجحي أون لاين يمكن فتح حساب للأطفال في الراجحي والاستفادة من الكثير من الخدمات، منها التسجيل في مباشر الراجحي لذا سنقدم آلية فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني للمقيمين 1443.

فتح حساب الراجحي للمقيمين

يمكن فتح حساب الراجحي للمقيمين إلكترونيًا، وقد تمكن مصرف الراجحي من توفير مجموعة من الحسابات منها الحساب الجاري بالإضافة إلى الحسابات الخاصة والمتميزة وحتى يتم فتح الحساب ينبغي اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع بنك الراجحي السعودي.

النقر على تبويب إنشاء حساب، ثم الموافقة على الشروط والأحكام.

يليها إدخال جميع البيانات المطلوبة من خلال الموقع منها البيانات الشخصية وأيضًا بيانات العمل.

يتم بعدها اختيار الفرع، وبعد التأكد من دقة كافة البيانات التي يتم إدخالها سيتم وصول رسالة نصية قصيرة على جوالك تؤكد إتمام العملية.

وبالتالي تستطيع الدخول من أجل فتح الحساب الجاري على سبيل المثال إلكترونيًا، وتستطيع الحصول على بطاقة الصراف الآلي من خلال أحد فروع البنك.

شروط فتح حساب الراجحي للمقيمين

أما عن الضوابط التي قام البنك بتدشينها من أجل الموافقة على طلب فتح حساب للمقيمين في مصرف الراجحي فقط تمثلت في التالي:

يتعين أن يكون العميل عمره لا يقل عن ثمانية عشر عام.

أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية عندما يقوم بفتح الحساب، وأن يتم إدخال البيانات بشكل صحيح.

الموافقة على الشروط والأحكام، وأن يكون لديه إقامة سارية المدة كمستند رسمي.

فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد

ويمكن أن يتم الحصول على حساب مباشر للأفراد في بنك الراجحي والاستفادة من الخدمات المتميزة التي تُقدم من خلاله وعلى رأسها سداد قيمة الفواتير والمدفوعات الحكومية إلكترونيًا، كما أن حساب مباشر الأفراد يُمكن العملاء من الحصول على كشف حساب إلكتروني بقيمة الرصيد في البنك والتعرف على الأوضاع المالية، والاستفادة من جميع الخدمات المصرفية.