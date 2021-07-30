نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على قرض نفاذ العمل الحر وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على قرض نفاذ العمل الحر تم تقديمها من خلال بنك التنمية الاجتماعية باعتباره هو الجهة الأساسية والوحيدة المسؤولة عن هذا النوع من القروض، وقد وفر للمواطنين الحاصلين على الجنسية السعودية الكثير من أنواع القروض منها نفاذ تمويل السيارات وسوف نوفر لكم طريقة التقديم على قرض العمل الحر بالإضافة إلى شروط تمويل العمر الحر للمواطنين.

شروط الحصول على قرض نفاذ العمل الحر

شروط القرض الحر متعددة ولكن قم البنك بتسهيلها حتى يضمن للمواطنين إمكانية الحصول عليه، وتتمثل شروط الحصول على قرض نفاذ العمل الحر في التالي:

أن يكون المواطن صاحب طلب قرض العمل الحر من أبناء المملكة سواء الذكور أو الإناث أي أن يكون حاصلًا على الجنسية السعودية وألا يكون من المديونين لبنك التنمية الاجتماعية بسداد أقساط قروض أخرى.

وإن كان قد حصل على قرض خلال الفترة الأخيرة يتعين أن يقوم بسداده كي يتمكن من التقديم على قرض نفاذ العمل الحر ولكن ينبغي أن يتم السداد خلال عام.

أما عن ضابط العمر للحصول على التمويل فيتمثل في ألا يزيد العمر عن 60 عام وألا يقل في نفس الوقت عن ثمانية عشر عام.

ينبغي أن يكون قيمة الرواتب الشهرية التي يتم الحصول عليها من قبل المواطنين المتقدمين لا تزيد عن 14 ألف ريال سعودي.

يشترط أن يتم تقديم ضمانات كافية وأن يتم اجتياز الفحص الائتماني.

ويتم تقديم تمويل نفاذ العمل الحر إلى العديد من الجهات المستهدفة من بينها العاطلين عن العمل والموظفين وأصحاب المشروعات الحرة.

طريقة التقديم على قرض العمل الحر

ويمكن التقديم على قرض العمل الحر نفاذ من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية واتباع ما يلي من خطوات:

تسجيل الدخول عن طريق منصة النفاذ الوطني الموحد.

ثم الدخول إلى تبويب تقديم طلب وإدخال البيانات بعد أن يتم اختيار منتج العمل الحر من بين كافة البرامج التي يوفرها البنك.

ثم يليها الموافقة على الشروط والأحكام ورفع الأوراق والمستندات التي تثبت صحة كافة المعلومات، وعندما يتم معالجة طلبك والموافقة عليه وتوافق الشروط مع البيانات المُدخلة سيتم إيداع قيمة القرض.