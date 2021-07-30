نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان رسميا عن نتائج القبول الجامعي جامعة تبوك القبول والتسجيل 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جامعة تبوك القبول والتسجيل 1443 من المعلومات التي تشغل عدد كبير من الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بهذه الجامعة من أجل استكمال مرحلة التعليم الجامعي والأكاديمي بها وذلك باعتبارها واحدة من أهم وأفضل الجامعات السُّعُودية المتقدمة والناجحة فيما تقدمه من مستوى جودة تعليم وبرامج دراسية متطورة وهيئة تدريس احترافية ، وفيما يلي على موقع ثقفني الشامل سوف يتم توضيح نتائج القبول الجامعي للعام الدراسي 1443 بجامعة تبوك ونسب القبول وموعد تأكيد القبول النهائي بها بالتفصيل.

معلومات عن جامعة تبوك

قد تأسست جامعة تبوك في عام 2006 م الموافق عم 1428 هـ وذلك في مدينة تبوك التي تعد هي أكبر مدينة وعاصمة المنطقة الشرقية داخل المملكة العربية السُّعُودية ، وذلك في عهد المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ وتضم الجامعة 18 كلية تقدم العديد من البرامج الدراسية التي قد حصت على الاعتماد الأكاديمي داخل المملكة، ومنها كليات الطب والقطاع الصحي، كليات المجتمع، الكليات الهندسية والتربوية كليات العلوم الطبيعية والإنسانية والصحية وبرامج تدريس اللات والمحاسبة وإدارة الأعمال وغيرهم.

نتائج القبول الجامعي جامعة تبوك القبول والتسجيل 1443

أعلنت جامعة تبوك في يوم 28 يوليو 2021م الموافق 18 من ذي الحِجَّة 1442 هـ عن نتائج القبول الجامعي للطلاب والطالبات بين صفوفها سواء فيما يخص مرحلة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط في مختلف التخصصات والكليات وفي الفرع الرئيسي في مدينة تبوك وفروع الجامعة الأخرى أيضا، وعلى كل طالب كان قد تقدم بطلب تسجيل بالجامعة اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى بوابة القبول الجامعي الإلكتروني جامعة تبوك.

الاطّلاع على التخصص الذي قد قامت الجامعة بترشيحه إليه.

تأكيد قَبُول الرغبة المُرشح إليها.

بعد التأكيد سوف يصدر الرَّقْم الجامعي للطالب.

آخر موعد لتأكيد القبول الجامعي جامعة تبوك 1443

لقد أشار السيد عميد عامدة القبول والتسجيل في جامعة تبوك وهو الدكتور (زيد بصفر) أنه يمكن للطالب تعديل رغبته والتخصص بعد صدور الرَّقْم الجامعي لأي تخصص آخر مادام كان مستوفيًا متطلبات وشروط الالتحاق به ، كما يُمكن للطالب أن يقوم بـِ رفض التخصص المرشح إليه وعدم قَبُول الرغبة والانسحاب نهائيًا من الجامعة أيضًا طالما كان ذلك متوافقا مع رغبته ولكن مع العلم أنه لن يكون من حق الطالب المطالبة بإعادة التسجيل في الجامعة مرة أخرى بعد الانسحاب، وتم أيضًا توضيح أن آخر موعد لتأكيد القبول الجامعي في جامعة تبوك هو يوم ٢٩-١٢-١٤٤٢هـ الموافق يوم 2021/8/8م

نسب القبول في جامعة تبوك 1443

تم الإعلان عن النسب التقريبية الخاصة بالقبول في كليات جامعة تبوك للعام الدراسي القادم 1443 على النحو التالي: