نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر رابط برنامج دعم ريف وزارة البيئة والمياه والزراعة تحث المزارعين على التسجيل reef.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط برنامج دعم ريف بالمملكة العربية السعودية، يتزايد البحث عنه خلال الفترة الأخيرة خاصةُ من العاملين بالمجال الزراعي والحيواني، نظراً لما يقدمه البرنامج من خدمات للمربيين والأسر المنتجة التي تسعي لرفع مستوي معيشتها، فقد أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة البرنامج ضمن حرصها على تنفيذ رؤية المملكة 2030، لتحديث وتطوير وتحسين مستوي المعيشة للمواطن السعودي، خاصةً بعد ما لحق بمختلف الآسر من تأثير عملية الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به المملكة من 2017 وحتي الآن، وكذالك الوضع الراهن من انتشار فيروس كورونا وتأثير ذلك على عملية الإنتاج لمختلف المجالات، ونحن من خلال موقعنا المتميز دائماً “ثقفني”، نضع بين أيديكم الرابط الرسمي للتسجيل على دعم ريف.

رابط التسجيل على دعم ريف

الدخول على الموقع الإلكتروني “reef.gov.sa“.

الدخول على طلب الحصول على الدعم.

إدخال بيانات طالب الدعم.

يتم إرسال رمز التحقق على رقم الجوال الذي تم تسجيله.

كتابة رمز التحقق.

الضغط على حفظ.

تم التسجيل بنجاح.

أعلن نظام دعم ريف عن رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي من 6 آلاف ريال إلي 9 آلاف ريال سعودي.

وجاء هذا الإعلان ضمن خطة البرنامج في زيادة عدد المستفيدين وكذالك تقديم الدعم اللازم للمزارعين.

حيث يهتم البرنامج بتحديث الأنظمة التابعة له لرفع كفاءة الخدمات التي يقدمها ولكي يحصل المستفيدين على الدعم بكل سهولة.

خاصةً بعد المعاناة التي لحقت بالعديد من المهن بسبب فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

شروط التسجيل على دعم ريف

أن يكون المتقدم للتسجيل سعودي الجنسية. أن لا يقل العمر عن 21 عام. يكون المتقدم من العاملين بالجال الزراعي أو المجال الحيواني. أن لا يكون المتقدم من العاملين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص. لا يتعدى الدخل الشهري للمتقدم عن 6000 ريال سعودي. تقديم المستندات التي تؤكد قيمة الدخل الشهري.

الأهداف التي يحققها البرنامج

المساهمة في الاستقرار الاجتماعي للمواطنين السعوديين.

المساعدة في توفير الأمن الغذائي.

المحافظة على البيئة ومواردها.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

تهتم هذه الوزارة بتوفير أفضل الوسائل الداعمة للموارد البيئية، والعمل على استغلالها بأبسط الطرق والعمل على تنميتها، ولكي تكتمل المنظومة كان الاتجاه لتفعيل خدمات الوزارة من خلال التحول الرقمي، للحصول على هذه الخدمات بأسرع وقت دون الحاجة للانتقال لمقرات المكاتب التي تقدم الخدمة، حتي تتمكن الآسر المنتجة في المجال الزراعي أو الحيواني الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الوزارة، سواء دعم مادي أو شهري أو غير مسترد لرفع مستوي معيشة هذه الآسر، مع الاستفادة من الموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يخدم مصالح الفرد والمجتمع.