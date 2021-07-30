نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل 100.000 ريال بدون كفيل للمواطنين والمقيمين داخل المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن خدمة الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل من الخدمات التي يلجأ لها العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، سواء المواطنين أو المقيمين على حد سواء، حيث توفر عدد كبير من الشركات المرخصة والمعتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي العديد من الحلول التمويلية المختلفة لمختلف الفئات داخل المملكة، علماً أن المستفيد من هذه الخدمة يبحث عن أفضل الحلول التمويلية والتي تقدم الخدمة بأبسط الإجراءات ودون انتظار الكثير من الوقت، خاصةً إن كان المنتج بدون كفيل أو بدون تحويل راتب، فهذه أبرز المميزات التي يبحث عنها المستفيد، ولا سيما فترة السداد، والإعفاء من المديونية، على أن يكون المنتج متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

التمويل الشخصي هو أحد الحلول والمنتجات التمويلية التي تمكنك من الحصول على مبلغ مالي معين، فسواء كنت ترغب في شراء أو تجديد سيارتك، أو تخطط لشراء أو تجديد سكنك الخاص، أو بغرض السفر للسياحة، يمكن لك الحصول على تمويل شخصي سريع في أقل وقت، كما أنه يمكنك فعل ما شئت بهذا المبلغ، ويمكن الحصول عليه بعد أن تتوافر لدى العميل العديد من المتطلبات والشروط، وتختلف هذه الشروط من شركة إلى أخرى، أو من بنك إلى آخر.

شركة اليسر للإجارة والتمويل، أحد أهم وأبرز الشركة العاملة في المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة، وهي من الشركات المرخصة والمعتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وتقدم خدماتها للكثير من العملاء، ليست على صعيد التمويل الشخصي الذي يصل إلى 300.000 ريال سعودي فحسب، بل يمكن من خلالها الحصول على منتج تمويلي للشركات والمؤسسات، ومن أبرز حلولها التمويلية تمويل المتقاعدين، تمويل الإجارة، المرابحة، والتورق.

مميزات تمويل تمويل شركة اليسر

تمويل يصل إلى 300.000 ريال سعودي.

يمكن الحصول على تمويل 100.000 ريال بدون كفيل.

فترة سداد أقساط تصل إلى 60 شهر.

شروط الحصول على تمويل 100.000 ريال

التمويل الشخصي متاح لكل من المواطنين والمقيمين.

للمواطن السعودي يجب ألا يقل الراتب عن 5.000 ريال، وللمقيم يجب ألا يقل الراتب عن 6.000 ريال.

يجب أن يكون عمر المستفيد يتراوح بين 21 عام إلى 60 عام، وللمتقاعدين يصل إلى 70 عام.

مدة العمل للمواطن السعودي يجب ألا تقل عن 3 أشهر، وللمقيمين لا تقل عن 6 أشهر.

الأوراق والمستندات المطلوبة

حددت شركة اليسر عدد من الأوراق والمستندات المطلوبة حتى يتمكن للعميل الحصول على مبلغ التمويل الشخصي وهي، لموظفي القطاع الخاص يجب إحضار خطاب تعريف بالراتب مصدق من الغرفة التجارية، هوية وطنية للمواطنين، أو هوية مقيم للمقيمين سارية المفعول، العنوان الوطني للعميل، كشف حساب بنكي لموظفي القطاع الخاص، وللمتقاعدين يجب إحضار نموذج استقطاع، وفي حالات استثنائية قد تطلب الشركة بعض المستندات الأخرى ويمكن التواصل معهم حول هذا الشأن عبر خدمة العملاء.

كيف تحصل على تمويل 100.000 ريال بدون كفيل

أتاحت شركة اليسر للإجارة والتمويل إمكانية التقديم على التمويل بشكل إلكتروني من خلال موقعها الرسمي، ونوهت إلى ضرورة ملئ بيانات استمارة التقديم الإلكترونية من خلال رابط تمويل 100.000 ريال سعودي بدون كفيل، على أن تكون البيانات صحيحة، وتشمل اسم العميل بالكامل، رقم الهاتف الجوال، البريد الإلكتروني للعميل، جنسية العميل، رقم الهوية الوطنية، أو رقم الإقامة، وتاريخ إصدارها وتاريخ انتهاءها، تاريخ الميلاد للعميل، الحالة الاجتماعية، عدد أفراد الأسرة المستفيدين، وبعض البيانات الأخرى.

وعلى صعيد البنوك، يوفر مصرف الراجحي خدمة الحصول على تمويل شخصي يصل إلى 100.000 ريال سعودي، ومن أبرز شروط الراجحي للحصول على المنتج ألا يكون عمر المستفيد يزيد عن 60 عاماً للموظف، وللمتقاعد لا يزيد عن 70 عاماً، ولا يقل دخل المواطن عن 2000 ريال سعودي، ودخل المقيم لا يقل عن 5000 ريال، ويمكن معرفة الشروط من خلال رابط تمويل 100.000 ريال من مصرف الراجحي، وقبل التقديم للطلب يجب إحضار كافة المستندات والأوراق المطلوبة للمصرف مثل الهوية الوطنية للمواطن، أو الإقامة للمقيمين، خطاب تعريف بالراتب من جهة العمل، وأخيراً نموذج طلب التمويل، ونوه المصرف إلى أنه يمكن التواصل مع خدمة العلماء في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى.