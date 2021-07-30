أدب ْ الإنفصال .. بقلم / طيبة الشريف الإدريسي

كل مُشيد له أساس وقواعد يصبح صرحًا .

وما يبني على جرف ينهار . تلك سنن كونية ،دينية وأخلاقية.

والمجتمع المتجه نحو سلوكيات تناقض اُسس وقواعد وقيم البناء الديني والاجتماعي السليم ، ذلك التناقض حتمًا سينشئ أوساط بيئية هشة قابلة للكسر ،والتمزق الأخلاقي والشذوذ السلوكي، والحياد عن القيم الدينية والأخلاقية .

والمجتمع الذي يربي اَفراده

على الطبقية ،والعرقية، والمظاهر، والتفاخر، مجتمع مُتعثر لا يبني كيانات أسرية ذات نضوج فكري وثقافي وحضاري وقيمي

ولا ينجح في إعداد أفراد متوائمين مع بعضهم البعض إبتداءً من محيطهم وانتهاءً بتكوين أُسر هي نواة المجتمع الحضاري في سلوكه وردات فعله وإيمانه بالحياة السوية .

وعند التقصي في أحوال المجتمع ، نجد أن انهيار الأسر بالإنفصال والطلاق يكمن في التربية التى تطبع أفرادها المشكلين للبناءالاجتماعي . بالطبقية،والعرقية،والجهل بخصائص تكوين الأسرة وأساليب التعايش السوي .

الدراسات والإحصاء تعطي مؤشرات مرتفعة ومخيفة لحالات طلاق يفتقر إلى التفاهم بين الطرفين .

فبعد أن كان الطلاق في الجيل السابق هو الحل الأخير ،و الأبغض عند الله ثم الإنسان .أصبح اليوم مثل تناول فنجان قهوة في مقهى مطل على الشارع العام .

والأسباب لا تغيب عن حصيف مطلع في الشأن الاجتماعي .

وهي أسباب متعددة أهمها : القصور في دور الأسرة ، المنهج التعليمي ،والمجتمع وعدم إعداد الجيل إعدادً يؤهلهم لبناء كيانات جديدة مكملة للكيان الاجتماعي الكبير ضمن أُطر فهم خصائص الحياة الزوجية ومسؤولياتها على أسس علمية ، دينية ، أخلاقية،اجتماعية ،وقيمية

معظم الشباب والشابات لا يتم إعدادهم الإعداد السليم وفق مسؤوليات بناء أسرة لها أعباء يجب أن يستعدا لها

ونجد اهتمام الأهل منصب على ملابس العروس ،مكياجها ،تسريحة شعرها .. عطورها وتهيئة جسدها وتمليسه .بينما يُترك أهم الجوانب وهو ثقافتها ووعيها و إعداد الفتاة لتكون زوجة وأم ومسؤولة عن بيت وشخص آخر يشاركها الحياة وأسرة زوج جديدة يجب أن تتعامل معهم بكياسة وأدب .

و أنها مسؤولة عن كيان أسري جديد في لحمة مجتمعها ،وكيف تهيء لتكون أما مربية لا أما منجبة .

وزوجة مساندة لا زوجة هاوية

فالزواج ليس قمصان نوم ومطاعم وسفر وأحدث صرخات الموضة

المرأة ليست وليمة بل بانية لجيل قادم .

وما يقال عن الفتاة له وجه مماثل لدى إعداد الشاب للحياة الزوجية فالشاب لم يعد الإعداد اللازم لبناء أسرة لها مسؤوليات .

الزواج ليس عرس وفستان فرح ومشلح وطقطقة وزغاريد.. ولمة أصدقاء و ولائم

هناك مترتبات على وجود شخصين من بيئتين مختلفة يشاركون في بناء حياة هي مزيج من قيمهما وسلوكهما .

ونشاهد ونسمع عن حالات انفصال تصل فيها الأمور للمحاكم وهذا دلالة غياب “أدب الإنفصال” الذي أدبنا به ربنا ولم يتخذوه سلوكًا في التعامل عند حدوث رغبة الإنفصال فقد قال تعالى ( إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ).

وهذه الفضيلة الغائبة من كلا الطرفين في الغالب ،ومن الأهل فهي تؤدي إلى كوارث في العلاقات لما يترتب عليها من عنف سلوكي ،وشكاوي للجهات المختصة والمحاكم.

الحل بأيدينا حين نتبع ماوجَهَنا إليه ديننا الحنيف في بناء الأسرة .

فكما علمتنا (كورونا ) أن السعادة ليست بإقامة عرس كبير ومعازيم.وتضييع أموال معظمها قروض بنكية وسُلف.

فهل نتعلم أن نبني مجتمعًا يعمل على التربية السلوكيةالسليمة بإعداد الشباب أولاد وبنات كأفراد مسؤولين في البناء الاجتماعي السليم وأسر محصنه من صدمات تؤدي إلى كسر الحياةالزوجية وإلى تفكيك العلاقات بين الأسر واِحكام عقد العداوات بينها

هل سنعي أن الوجوه التى نُلبِسها أبناءنا حول مفهوم الزواج بأنهاستنكشف عندما يعيشون تحت سقف واحد ، ولا يبقى سوى وجه الحقيقة والواقع .

نحتاج إلى تربية دينية ،سلوكية ، أخلاقية وعلميه لتلافي الإنذارات، وبناء الشخصيات القادرة على تخطي صغائرالعثرات لتبحرسفينة الأسرة في بحر مجتمعها بأمان ،وتكون قادرة على مواجهة العوائق الوقتية وتجاوزها . نحتاج مجتمع يتزوج بفرح فإذا استحال الإنسجام والتوافق فينفصلان بالطلاق بأسلوب راق ومواجهة حضارية.