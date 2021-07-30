نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريب منتهى التوظيفي لخريجي الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تدريب منتهى التوظيفي لخريجي الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية، يهتم الكثير من الطلاب خريجي الثانوية العامة عن دورات تدريبية لسوق العمل، حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير خطتها المستقبلية وذلك بتقديم الكثير من الخدمات في مجال التعليم، ويتم ذلك من خلال برامج تدريبية حديثة، حيث أعلن المعهد الوطني للتدريب فتح باب التقديم للبرنامج التدريبي بالتوظيف لطلبة الثانوية العامة لتؤهلهم إلى العمل بالشركات السعودية، وسنوضح لكم بالتفصيل عن دورة تدريب منتهى التوظيفي لخريجي الثانوية العامة واهم شروطه من اجل التقديم.

تدريب منتهى بالتوظيف لخريجي الثانوية

لقد اعلن المعهد الوطني للتدريب الصناعي من خلال بوابة التوظيف عن فتح التقديم للبرنامج التدريبي لخريجي الثانوية العامة، والذي يتضمن 24 شهرا في مقر المعهد الوطني للتدريب الصناعي بطريق المطار بالاحساء، حيث تؤهل كافة المتقدمين من حاملي الثانوية إلى الحصول على وظائف في شركات كثيرة، ويمكنك التقديم من خلال الموقع الرسمي للتدريب وسوف نعرض لكم اهم المزايا التي يحصلون عليها كالتالي:

شهادة دبلوم صناعي معتمدة مع نهاية البرنامج.

تدريب منتهى بالتوظيف في احدي الشركات السعودية البارزة.

مكافأة شهرية أثناء برنامج التدريب.

الحصول على وظيفة بعد اجتياز برنامج التدريب.

شروط التقديم على التدريب

يجب أن يكون المتقدم على تدريب منتهى للتوظيف من الجنسين سعودي الجنسية.

لابد أن يكون من حاملي شهادة الثانوية العامة فأعلى خلال خمس أغوام.

يجب أن لا يقل حصوله على معدل 75% في الثانوية العامة.

يجب أن لا يكون مدعوم من صندوق الموارد البشرية أو حتى سابقا.

تتراوح المرحلة العمرية من 18-24 سنة للمتقدمين.

اجتياز الفحص الطبي للمتقدمين.

نجاح المتقدمين في اختبار القدرات بنسبة لا تقل عن 65%.

المستندات المطلوبة للتدريب لخريجي الثانوية العامة

المتقدمين من الطلاب على برنامج التدريبي الوظيفي للمعهد الوطني الصناعي، يجب أن يتم تقديم عدة مستندات و لمطابقة البيانات التي تم إدخالها من الطلاب المتقدين ومن اهم هذه المستندات كالأتي: