هل يجب علي الحصول على قرض شخصي لبدء مشروعي الصغير؟

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عمر شويل - جدة سنتحدث في هذا المقال عن استخدام قرض شخصي للمشاريع أو قرض المنشآت الصغيرة. إن بدء عمل تجاري صغير ليس بالمهمة السهلة. إنه يتطلب الكثير من الوقت والصبر والتخطيط وفي كثير من الأحيان ، الكثير من المال أكثر مما قد تتوقعه. لحسن الحظ ، هناك خيارات تمويل يمكن لأصحاب الأعمال الصغيرة الطموحين اللجوء إليها. اثنان من أكثر القروض التجارية الصغيرة شيوعًا والقروض الشخصية. وعلى الرغم من أنها قد تبدو متشابهة ، إلا أن هناك بالفعل بعض الأسباب المهمة جدًا التي قد تجعلك ترغب في اختيار أحدهما على الآخر.

ما هو القرض الشخصي؟

القرض الشخصي عبارة عن أموال تستخدم عادة للمشتريات الكبيرة. كما يوحي الاسم ، فإن القرض الشخصي “شخصي” ، مما يعني أنه يمكن استخدامه لتغطية تكلفة أي شيء مهم لظروفك الشخصية. قد يكون هذا قرض تجديد للمنزل ، وحفل زفاف ، ونفقات جنازة ، وتكاليف الانتقال ، ونفقات الطوارئ.

لا توجد قاعدة صارمة وسريعة بشأن الغرض الذي يجب استخدام القرض من أجله (على الرغم من ذلك ، فعادة ما يتعين عليك شرح خطتك لاستخدام الأموال عند التقدم بطلب للحصول على القرض). يمكنك حتى استخدامها لسداد ديون بطاقات الائتمان المتعددة – وبهذه الطريقة ، يمكنك بشكل أساسي “دمج” ديون بطاقتك الائتمانية في قرض شخصي واحد ستسدده.

عادة ما تحمل القروض الشخصية معدل فائدة أقل بكثير مقارنة ببطاقات الائتمان. كمثال ، يبلغ متوسط ​​النسبة المئوية السنوية الحالية لقرض شخصي لمدة عامين 9.58٪ بينما يبلغ متوسط ​​النسبة المئوية السنوية لبطاقة الائتمان 16.30٪ وهذا على سبيل المثال وقد تتغير هذه النسب.

بالنسبة للجزء الأكبر ، سيعتمد معدل الفائدة الذي سيتم تحصيله منك على سجل الائتمان الخاصة بك. وعلى الرغم من أن المقرضين المختلفين لديهم متطلبات مختلفة لدرجة الائتمان الأقل للموافقة عليها ، فكلما زادت درجة الائتمان الخاصة بك ، زاد احتمال حصولك على معدل فائدة أقل وشروط سداد قرض أكثر ملاءمة.

تمييز مهم آخر هو أن القروض الشخصية عادة ما يكون لها فترة سداد محددة. يمكن أن يتراوح هذا من بضعة أشهر إلى بضع سنوات. واعتمادًا على المُقرض ، قد يتم تحصيل رسوم منك إذا سددت القرض مبكرًا ، قبل انتهاء فترة السداد. سيفرض بعض المقرضين أيضًا رسوم إنشاء .

للحصول على فكرة أفضل عن القروض الشخصية الأخرى المتوفرة ، قد ترغب في تصفح قائمتنا لأفضل القروض الشخصية.

ما هو قرض المشروعات الصغيرة؟

يشبه قرض الأعمال الصغيرة التمويل الشخصي ، لكنه يهدف إلى مساعدة رواد الأعمال في الحصول على تمويل لمجموعة متنوعة من التكاليف التي تنشأ عن إدارة أعمالهم. قد يتم التقدم بطلب للحصول على بعض هذه القروض من خلال إدارة الأعمال ، ومع ذلك ، يمكنك أيضًا التقدم بطلب للحصول على قروض المشاريع الصغيرة من خلال البنوك التجارية ، والبنوك الاجتماعية ، والمقرضين عبر الإنترنت .

هناك أيضًا أنواع قليلة مختلفة من قروض الأعمال. يمنحك حد ائتمان الأعمال الصغيرة قدرًا معينًا من الائتمان يمكنك سحبه واستلامه نقدًا ، وستدفع فائدة على ما اقترضته. وتهدف قروض رأس المال إلى مساعدتك في تغطية التكاليف اليومية لإدارة عملك – مثل كشوف المرتبات وإيجار مكتبك أو مكان عملك. هذان نوعان فقط من القروض التي يجب مراعاتها ، ولكن هناك أيضًا أنواع أخرى من القروض التجارية التي قد تكون أكثر ملاءمة لاحتياجاتك.

هل يمكنني استخدام قرض شخصي لسداد نفقات مشروعك الصغير؟

الإجابة المختصرة هي نعم ، يمكن أيضًا استخدام قرض شخصي لتغطية النفقات المرتبطة ببدء عمل تجاري صغير.

بمجرد الموافقة على قرض شخصي ، يمكنك استخدامه بأي طريقة منطقية. “إذا كنت تبدأ نشاطًا تجاريًا صغيرًا ، فيمكنك استخدام القرض الشخصي لتغطية أي شيء من المخزون إلى كشوف المرتبات إلى الإيجار. ولكن قد تفكر في القيام بذلك بأقل تكلفة ممكنة ، مما يعني الحصول على قرض بأقل سعر فائدة ممكن.

متى يكون من الأفضل استخدام تمويل شخصي للمشروعات الصغيرة؟

لذلك لديك الآن خياران رائعان حقًا لتمويل مشاريعك الصغيرة. ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند تحديد نوع القرض الذي يناسبك بشكل أفضل.

ضع في اعتبارك أنه عندما تتقدم بطلب للحصول على قرض تجاري صغير ، قد يطلب منك بعض المقرضين بعض المستندات المتعلقة بالعمل قبل الموافقة عليك.

سوف تطلب بعض البنوك إقرارات ضريبية أو قسائم دفع لشركتك ، أو قد يطلبون منك تقديم خطة عمل. مع القروض الشخصية ، من ناحية أخرى ، لا يتعين عليك إظهار أي فائدة تجارية للموافقة على الحصول على تمويل شخصي.

ولكن قبل التقدم بطلب للحصول على قرض للمشاريع الناشئة ، يجب أن تتأكد من أن المُقرض ليس لديه أي قيود عندما يتعلق الأمر باستخدام الأموال لأغراض تجارية. إذا كانت شروط استخدام القرض الشخصي غير واضحة ، فيجب أن تكون صادقًا بشأن نواياك كمقترض وتأكد من أن المُقرض يعلم أنه يمكنك استخدام الأموال في عملك.

يمكنك ببساطة أن تسأل المُقرض إذا كان بإمكانك استخدام القرض الشخصي لأغراض تجارية. من الأفضل أن تكون صريحًا بشأن نواياك للتأكد من أنك لا تنتهك أي شروط للتمويل ؛ قد يؤدي استخدام قرض لأغراض محظورة إلى إجبارك المُقرض على سداد كامل المبلغ بالإضافة إلى الفائدة على الفور.

بالإضافة إلى ذلك ، إذا لم يكن لديك أي ضمانات يمكن استخدامها لتأمين قرض العمل الخاص بك ، فيمكنك بدلاً من ذلك اختيار القرض الشخصي بدون كفيل. يعني القرض المضمون أنه إذا فشلت في سداد المدفوعات ، فيمكن للمقرض الاستيلاء على أحد الأصول (سيارتك أو منزلك أو فيما يتعلق بشركتك الصغيرة ، قد يكون هذا هو مخزونك) الذي قدمته كضمان. سيطلب منك بعض مقرضي قروض الأعمال الصغيرة تأمين القرض بأصل ، في حين أن القروض الشخصية عادة ما تكون غير مضمونة.

نصائح أخيرة

ضع في اعتبارك أيضًا أن القروض الشخصية مرتبطة بتاريخ الائتمان الشخصي الخاص بك. لذلك إذا تأخرت في السداد ، فقد تتأثر درجة ائتمانك الشخصية ، ويمكن أن يجعل ذلك من الصعب عليك الحصول على موافقة لخطوط ائتمان أخرى مثل بطاقة ائتمان جديدة أو قرض سيارة أو رهن عقاري.

الحد الأدنى: كل من القروض الشخصية وقروض الأعمال الصغيرة هي طرق فعالة لتغطية النفقات لبدء عملك الصغير. قد يتلخص اختيارك في مقدار الأموال التي تحتاجها بالفعل ، وحيث يمكنك الحصول على أقل معدل فائدة وما إذا كنت تريد وضع ائتمانك الشخصي على المحك أم لا.

إذا تقدمت بطلب للحصول على تمويل شخصي ، فتأكد من قراءة شروط القرض مسبقًا للتأكد من أنه يمكنك استخدام القرض لأغراض تجارية ؛ إذا لم يكن الأمر واضحًا ، يجب أن تسأل البنك مباشرةً. تأكد أيضًا من قضاء بعض الوقت في وضع خطة عمل وميزانية يمكن أن تساعدك في توضيح احتياجاتك.

من الصعب أن تعرف إلى أين أنت ذاهب إذا كنت لا تعرف مكانك”. “عند إنشاء خطة عملك ، حدد توقعاتك للإيرادات واعرف كيف ستسدد القرض قبل أن تتقدم بطلب.