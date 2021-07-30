نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط بنك التنمية الاجتماعية للحصول علي تمويل الخاريجين في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط بنك التنمية الاجتماعية للحصول علي تمويل الخاريجين؛ أوضح بنك التنمية الاجتماعي بالمملكة السعودية من خلال موقعه الرسمي عن شروط واجراءات تمويل الخريجين بحد أقصي 300 ألف ريال سعودي لهدف استعداد المؤهلين للعمل الحر، وتقديم الدعم لهم لتأسيس المشاريع الحرة الصغيرة من الأعداد المتزايدة من خريجي المعاهد الصحية والخريجين المعدين للدراسة بحيث تتلاءم تلك المشاريع مع خبراتهم الموجودة، وتتمثل تلك الأنشطة في: المراكز الرياضية، عيادات الأسنان، المراكز الطبية، الصيدليات، معامل البصريات، ضيافة الأطفال، الرعاية النهارية لذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال برنامج خاص يلبي احتياجاتهم.

شروط بنك التنمية الاجتماعية للحصول علي تمويل الخارجيين

حدد بنك التنمية الاجتماعية عدة شروط للحصول علي تمويل الخريجين منها سنذكرها لكم في نقاط عبر السطور الآتية، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من القروض الشخصية وأيضاً تمويلات للشركات، وتمويلات عديدة للشباب منها تمويل الزواج لكل شاب مقبل علي الزواج، تمويل نفاذ من أجل العاملين أعمال حره أو الراغبين في بدء مشروع بذاته، منتج آهل للأسر المحدودة الدخل المادي، وتمويل الخرجين بالشروط الآتية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاصل علي الجنسية السعودية.

أن لا يقل عمره عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 ستة.

أن يكون المشروع من ضمن المشاريع التي حددها بنك التنمية الاجتماعي والتي تم ذكرها.

أن يتفرغ تماماً لتشغيل مشروعة أو تعين مدير ذو خبرة عملية وكفاءة في تخصص مشروعة.

ألا يجمع بين طلبي تمويل، أو أكثر من برنامج تمويل من برامج بنك التنمية الاجتماعية.

أن يسمح الوضع المالي والأتمان للمتقدم بالحصول علي التمويل.

تخطي المقابلة الشخصية بنجاح.

أن يكون المشروع تحت التأسيس أو مشروع جديد لم يمر عليه أكثر من 3 سنوات من تشغيله.

أن يكون المشروع يضيف قيمة لاقتصاد الوطن.

لا يتجاوز المبلغ المراد تمويله أكثر من ثلاثمائة ألفاً ريالاً سعودي.

تقديم ضمانات السداد مالا يقل عن 50 % من المبلغ المطلوب للحصول عليه من بنك التنمية.

دفع الوسوم المحددة للخدمة.

تعبئة نماذج التقديم الخاصة بكل برنامج، واستكمال المتطلبات المتعلقة بإتمام عملية التقييم المتبعة في بنك التنمية.

وأوضح بنك التنمية أنه سيتم لاستقبال ومعالجة طلبات التمويل من خلال التعاون مع الجهات الراعية، وأنه يتم تحديد مواعيد الاستقبال والمعالجة بناءً علي الآلية المتبعة من الجهة الراعية والموضحة علي الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية، كما لفت بأن شركاءه هم: