نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوظائف الأكاديمية بجامعة تبوك للعام الدراسي 1443ه‍ خطوات التسجيل والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف جامعة تبوك تحت مسمى أستاذ مساعد للعمل بنظام العقود ، حيث أعلنت الجامعة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية المسندة إلي غير السعوديين تحت مسمي أستاذ مساعد لكل من الرجال والنساء الحاصلين علي درجة الدكتوراة أو ما يساويها من أية جامعة سعودية أو غير سعودية معترف بها. وذلك في عدد من الكليات بمختلف التخصصات بمقر الجامعة داخل مدينة تبوك أو بغيرها من فروع الجامعة بمختلف محافظات المملكة.

إعلان الوظائف الأكاديمية بجامعة تبوك للعام الدراسي 1443ه‍ :

كذلك أوضحت الجامعة في إعلانها أن التقديم سيكون إلكترونيا فقط للتقليل من الازدحامات وفرص إنتقال الفيروسات نظراً للظروف الحالية.

وذلك بداية من يوم الأحد الموافق ١ من شهر أغسطس لعام 2021م ، وتستمر عملية التسجيل لمدة أسبوع حتي يوم الأحد الموافق 8 من شهر أغسطس لنفس العام.

وأيضاً تعدد الكليات المتاح بها تلك الوظائف من متختلف التخصصات كالآتي:

كلية الطب الكلية الجامعية في الوجة كلية الصيدلة الكلية التطبيقية. كلية التصميم والفنون. الكلية الجامعية في ضباء. كلية العلوم. كلية الحاسبات وتقنية المعلومات. الكلية الجامعية في أملج. كلية الهندسة ، وكلية إدارة الأعمال. كلية العلوم الطبية التطبيقية. الكلية الجامعية بحقل كلية الشريعة والأنظمة. الكلية الجامعية في تيماء.

شروط التقديم علي الوظائف بالجامعة :

كما أوضح إعلان الجامعة عن عدد من الشروط المطلوبة للقبول في وظائف الجامعة حيث :

يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاملاً للجنسية السعودية.‌

كذلك يشترط أن يكون حاصلاً علي درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من أية جامعة سعودية معترف بها.‌

كما يجب معادلة المؤهلات الصادرة من خارج المملكة.‌

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً علي تقدير جيد فأعلي في مرحلة البكالوريوس.‌

أن تكون جميع مراحل البكالوريوس ، الماجستير ، والدكتوراة بالإنتظام.‌

ألا يكون المتقدم/المتقدمة قد تجاوز الـ45 عاماً وقت الإعلان.‌

وكذلك يشترط أن يكون البكالوريوس والماجستير في التخصص المطلوب ، والدكتوراة أيضاً تكون امتداداً لتخصص درجة البكالوريوس والماجستير أو أي تخصص متسق معه حسب ما تقره اللجنة المختصة.

آلية التسجيل في الوظائف الأكاديمية بجامعة تبوك :