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عمر شويل - جدة كيف أسجل في توكلنا بدون أبشر بالخطوات؟ يبحث الكثيرون عن إجابة لذلك السؤال خاصةً مواطني المملكة الغير مالكين لحساب على أبشر، يتساءلون عن إمكانية التسجيل في تطبيق توكلنا من دون امتلاك حساب في منصة أبشر، وذلك بالتحديد ما بينه حساب تطبيق توكلنا الرسمي على موقع تويتر، مؤكدًا أن التسجيل في تطبيق توكلنا لا يتطلب تسجيل مسبق في أيًا من التطبيقات الحكومية.

كيفية التسجيل في توكلنا بدون أبشر

إن كنت لا تمتلك حساب على موقع أبشر سوف تقوم أولًا باستقبال رسالة تأكيد على رقم جوالك، بعد ذلك تتمكن من بدأ القيام التسجيل في توكلنا عن طريق اتباع تلك الخطوات:

حمل تطبيق توكلنا على هاتفك وقم بفتحه.

اختر أيقونة تسجيل جديد.

حدد اختيارك مابين مواطن أو مقيم فقط.

قم بإدخال رقم بطاقتك.

ادخل تاريخ الميلاد الخاص بك مع الحفاظ على الكتابة طبقًا للتقويم الهجري إذا كنت من مواطني المملكة، أما إذا كنت من أصحاب الجنسية السعودية اكتب التاريخ ميلاديًا.

قم بمراجعة الشروط المعروضة ثم وافق عليها إن أردت.

اكتب كلمة مرور قوية للحساب.

افتح خيار تحديد الموقع في هاتفك لتسجيل بيانات محل إقامتك على الخريطة، وإن كنت خارج محل إقامتك قم بكتابة عنوانه ولكن بدقة شديدة.

أجب على الأسئلة المطروحة في الاستبيان الصحي.

إن كنت ولي أمر أو رب أسرة قم بإدخال بيانات معيلينك.

اختر أيقونة ابدأ وبذلك تكون قد أتممت التسجيل في التطبيق ويمكنك استخدامة في أي وقت.

موقع توكلنا لدخول الأماكن العامة

فرضت الحكومة السعودية عدة إجراءاتٍ في الفترة الأخيرة في ظل تداعيات فيروس كورونا وتحوراته عملًا بطرق الوقاية وتمسكًا بسلامة المواطنين والحفاظ على الأرواح لمنع انتشار الأمراض، ومن ضمن تلك القرارات الوقائية كان قرار الحكومة في فبراير من العام 2021 ميلاديًا، حيث قررت الحكومة ضرورة إلزام المواطنين بتحميل تطبيق توكلنا والتسجيل فيه لكي يتمكنوا من الدخول إلى المؤسسات الحكومية والمولات والأسواق والأماكن العامة بشكلٍ عام.

كما جاء في إطار تطبيق ذلك القرار إجراءاتٍ حاسمة وصارمة من الحكومة في المملكة ساعدت على إلزام المواطنين بالعمل بما جاء به القرار، بحيث تم نشر فرق ميدانية معينة من قبل الحكومة في كل الأماكن العامة بالمملكة، ووظيفتها هي التحقق ما إذا كان المواطن ملتزم بالتسجيل في التطبيق، كما أن لهم الصلاحية في منع الغير ملتزمين بما جاء به القرار من دخول أية أماكن عامة أو منشآت حكومية.

في النهاية لقد عرضنا لكم الإجابة على سؤال كيف أسجل في توكلنا بدون أبشر بالخطوات ؟ حيث أن توكلنا ذا أهمية بالغة ويجب أن يتم التسجيل به من قبل جميع المواطنين السعوديين بالطرق المختلفة.