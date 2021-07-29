نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراءات وشروط تمديد تأشيرة الخروج قبل انتهائها والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تمديد تأشيرة الخروج والعودة هي احد الأسئلة الهامة للعالقين التي يبحث عن أجابتها الكثير من المقيمين في المملكة من مختلف الجنسيات وتحديدا من هم تم تسجيل خروجيهم من الأراضي السعودية علي سبيل الإجازة والعودة مرة اخري لكن بسبب الظروف الصحية وغلق المجال الجوي والبري والبحري للدخول مرة اخري إلي المملكة وذلك بسبب جائحة كورونا التي بسببها تأثرت كافة القطاعات الحيوية في المملكة حال دون تنفيذ أمر العودة مرة اخري، يستفسر الشخص المقيم عن صحة أن مدة تأشيرة الخروج لا تتجاوز السبعة أشهر وهذا بالنسبة للمقيم أما بالنسبة للزوجة أو الأولاد يجب أن لا تتجاوز ثلاثة عشر أشهر، وهذا لأن فترة صلاحية التأشيرة للمقيم ستة أشهر وللتابعين سنة ولهذا السبب قامت السلطات السعودية بإتاحة كيفية تمديد تأشيرة الخروج والعودة حتي أشعار اخر بفتح المطارات والطرق البرية الموانئ البحرية.

شروط تمديد التأشيرة قبل انتهاء صلاحيتها

ويتم البحث بشكل دائم ومكثف من قبل العالقين الوافدين عن شروط وكيفية التمديد بشرط أنه لا يكون فيه تجاوز لمدة المسموح بها للتجديد وهذه المدة سبق وذكرنها في السطور الماضية، وقبل أن تنتهي التأشيرة والقيام بجراءات التقديم علي التمديد سواء لشخص المقيم أو للتابعين يجب معرفة التفاصيل والشروط بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة والشروط هي:

يجب أن تكون صلاحية الإقامة سارية.

لا تتجاوز مدة الإقامة خارج المملكة للمقيم أكثر من سبعة أشهر أما المرافقين يجب إلا تتجاوز مدة الإقامة خارج السعودية من الزوجة والأولاد أكثر من ثلاثة عشر شهر.

املأ النموذج الخاص بطلب تمديد التأشيرة إلكترونياً ببياناتك وذلك من خلال موقع خدمة التأشيرات التابع لوزارة الخارجية.

ببياناتك وذلك من خلال موقع خدمة التأشيرات التابع لوزارة الخارجية. اعتماد النموذج من الغرفة التجارية أو من كفيل لمكفوله.

كتابة جميع البيانات باللغة العربية إذا كانت التأشيرة متعلقة بجنسية عربية.

يجب معرفة أن طلب تمديد التأشيرة يأخذ ثلاثة أيام لإنجازه وإصداره.

تسجيل رقم التمديد وكذلك تاريخ صدور الموافقة من وزارة الداخلية.

لا يصلح لشخص آخر يذهب لإحضار الطلب لمن يريده.

في حالة صدور أي تعليمات متعلقة بالطلب سيكون من خلال السفارة السعودية في الدولة الذي يعيش فيها مقدم الطلب فقط.

الأوراق المطلوبة لتمديد التأشيرة

ومن الأمور التي يجب إيضاحها لكل الأشخاص الموجودين خارج الحدود السعودية ويرغبون بتمديد صلاحية التأشيرة الخاصة بهم لابد من توافر بعض المستندات كما أعلنت الجوزات السعودية بعد التحديث الذي طرء علي العديد من البنود الخاصة بالتمديد في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها الكثير من الدول حول العالم، وتمديد التأشيرة منتهية الصلاحية يجب أن يتم تسديد الرسوم الخاصة به مقابل قيمة ريال سعودي

صورتين شخصية على خلفية بيضاء مقدم طلب الشخصية. جواز سفر لا تقل صلاحية انتهائه عن ستة أشهر. صورة من الإقامة وهوية الكفيل. خطاب تمديد تأشيرة خروج وعودة، يشترط أن يكون الخطاب باسم المؤسسة أو الكفيل ومعتمد من الغرفة التجارية والخارجية،تعبئة الخطاب على النحو التالي:

سعادة قنصل المملكة العربية السعودية في ( اسم دولة المقيم ) نرجو من سعادتكم تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمكفولي: …… يحمل إقامة رقم: …….. وجواز رقم: ……….. بسبب ظروف: ……….… نشكر لكم تعاونكم وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير اسم الكفيل: ……………. توقيع الكفيل: ……

كيفية تمديد تأشيرة الخروج والعودة

طريقة تمديد تأشيرات الخروج والعودة قبل انتهائها للمقيمين يجب إن تلتزم فيها ببعض الخطوات حتي يتم اعطائك التصريح بالتمديد قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، كما أن التمديد يكون له رسوم يقوم المقيم سداد هذه المستحقات من خلال منصة أبشر وهي المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية وتكون خدمات المديرية العامة للجوازات السعودية، ويمكن من خلالها أجراء الكثير من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمقيم مثل تجديد تأشيرة العمالة المنزلية وتأشيرة الزيارة العائلية كما يمكن دفع كافة رسوم الإقامات وتأشيرات إي مقيم من إي جنسية علي الأراضي السعودية، أما بنسبة لحديثنا اليوم وهو خطوات تمديد تاشيرة المتواجدين خارج المملكة وهي الخروج والعودة للوافدين ويكون تنفيذ هذا الأمر بواسطة المعلومات التي أتاحتها وزارة العمل (وزارة الموارد البشرية) والخطوات هي: