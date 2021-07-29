نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية ورقم الخط الساخن للاستعلام في المقال التالي
خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية للمواطن والمقيم
وهذه خدمة إلكترونية تقدمها مديرية الأمن العام تمكن المستفيد من الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة عليه أو على أحد أفراد أسرته أو الأفراد المكفولين لديه، وذلك بعد الدخول علي رابط الإستعلام الرسمي، والخطوات هي:
- ادخل بوابة نظام (ابشر) الإلكترونية.
- ومنها إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة بنسبه للمقيم.
- كتابة رقم الرمز المرئي.
- ادخل على الخدمات الإلكترونية واختر المرور.
- اختر الاستعلام عن المخالفات المرورية.
- بعد الدخول على الخدمة، قم أدخل رقم الهوية لصاحب الطلب والرمز المرئي.
- بعد التقديم: سيقوم النظام الموقع بعملية عرض المخالفات إن وجدت مع تفاصيلها.
رقم الاستعلام الخاص بإدارة المرور السعودية
كيفية الاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة
وكثير من الأشخاص يسمع عن الكثير من الطرق الإلكترونية التي التي سهلت علي الكثير من الأشخاص طرق الاستعلامات المختلفة في المزيد من الخدمات التي كانت في الماضي تحتوي علي الكثير من المتاعب والمشقة في تنفيذها ولجوء إلي البحث عن أشخاص يقومون بتلك المهام بدل عنهم ومن بين خدمات المرور الاعتراض على مخالفة المرور في السعودية، ولكن الآن بعد التطور الإلكتروني الذي اصبح يشغل حيز كبير من الخدمات المقدمة للمواطنين وإنشاء الكثير من المواقع الالكترونية لإعطاء المواطن حقة في الراحة واليسر في أنجاز المهمة بكافة تفاصيل تحتويها، في السطور التالية يمكنك الاستعلام عن أي مخالفة مرورية برقم لوحة السيارة باستخدام الخطوات أدناه:
- الدخول إلي صفحة موقع بوابة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.
- اضغط على أيقونة الخدمات المرورية.
- الضغط على أيقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية.
- يظهر لك كافة المخالفات المرورية الخاصة بالسيارة التي انت مالكها.
- عليك الآن اختيار ” مخالفات السيارة، أو متابعة رخصة القيادة”.
- يتم إدخال رقم اللوحة الخاص بسياراتك.
- يتوجب عليك ملأ البيانات التي توجد في الخانات الفارغة التي توجد أمامك.
- فضلاً عن النقر على أيقونة عدد المخالفات.
- تظهر لك في الصفحة التي أمامك كافة المعلومات الخاصة بالمخالفات التي وقعت على مركبة المواطن أو المقيم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية ورقم الخط الساخن للاستعلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.