نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج رخصة قيادة سعودية للمقيمين في السعودية والشروط والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج رخصة قيادة سعودية للمقيمين هي احد أولويات التي تشغل تفكير كل وافد جديد علي الأراضي السعودية، حيث يعد إصدار رخصة القيادة في الماضي من الأشياء التي كانت تحتاج إلي جهد ووقت كبير ولكن الآن مع التطور الكبير الذي حدث في الخدمات المقدمة من السلطات السعودية للمواطن المقيمون علي حد سواء اصبح الأمر في غاية السهولة واليسر، حيث انشاءت الحكومة في المملكة العربية السعودية الكثير من المنصات الالكترونية التي توفر اكثر من خدمة من خلالها، وبالرغم من أن وزارة الداخلية بالسعودية وفرت العدد من الخدمات الإلكترونية عبر خدمة بوابة أبشر من خلال موقعها الإلكتروني مثل خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، وأيضا تجديد رخصة القيادة، ولكن إدارة المرور لا توفر خدمة استخراج رخصة قيادة للمقيمين إلكترونياً ولكن يتوجب عليك التوجه إلى أقرب مقر لإدارة المرور لك و إتباع كافة إجراءات والشروط والمستندات اللازمة لإصدار الرخصة، وفي السطور التالية سوف نقوم بسرد كافة شروط الحصول علي رخصه القيادة وأيضا كيفية ملئ نموذج أدارة المرور وماهي رسوم التجديد.

نموذج اصدار رخصة قيادة للمقيمين بالمملكة

بعد التعديلات التي تطرأ من وقت إلى اخر علي أسعار البنزين في السعودية اصبح يفضل المقيمين تعلم القيادة واستخراج رخصة للقيادة بأنفسهم وذلك أيضا يجنبهم أضرار ارتفاع الوقود وبتالي تم رفع أسعار وسائل المواصلات المختلفة، ويتم ملئ كافة النموذج المطلوبة من المقيم ويكون شكل هذا النموذج والبيانات المطلوب كتابتها فيه كما هو موضح في الصورة:

شروط رخصة قيادة للمقيمين بالسعودية

كما يمكن من خلال منصة ابشر الالكترونية تفعيل رخصة القيادة الرقمية الجديدة ولكن يجب التأكد من الشروط التي يجب أن تكون موجودة في شخصية مقدم طلب الحصول علي رخصة قيادة مقيم في المملكة وهذه الشروط هي: