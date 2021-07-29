- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج رخصة قيادة سعودية للمقيمين في السعودية والشروط والأوراق المطلوبة في المقال التالي
نموذج اصدار رخصة قيادة للمقيمين بالمملكة
بعد التعديلات التي تطرأ من وقت إلى اخر علي أسعار البنزين في السعودية اصبح يفضل المقيمين تعلم القيادة واستخراج رخصة للقيادة بأنفسهم وذلك أيضا يجنبهم أضرار ارتفاع الوقود وبتالي تم رفع أسعار وسائل المواصلات المختلفة، ويتم ملئ كافة النموذج المطلوبة من المقيم ويكون شكل هذا النموذج والبيانات المطلوب كتابتها فيه كما هو موضح في الصورة:
شروط رخصة قيادة للمقيمين بالسعودية
- التأكد من ألا يقل عمر المتقدم الراغب في استخراج رخصة القيادة الخاصة وقيادة دراجة نارية عن 18 عام.
- ألا يقل عمر المتقدم الراغب في استخراج رخصة القيادة العامة عن 20 عاما.
- ألا يكون المتقدم قد صدر ضده حكمًا قضائيا سابقا في أي جريمة تخص المال أو العرض أو الاعتداء على النفس، أو بتعاطي أو صنع أو تهريب أو حيازة أو ترويج المخدرات، ما لم يكن قد تم رد اعتباره إليه.
- ألا تقل فترة إقامة المقيم في المملكة عن سنة.
- يجب إثبات خلو المتقدم من الإصابة بأي مرض يعيقه عن القيادة.
- لا بد من خضوع المتقدم للفحص الطبي في أي مركز أو مستشفى معتمدة في المملكة.
- يجب أن يلتحق المتقدم بإحدى مدارس تعليم القيادة في المنطقة التي يقطن بها.
- يجب سداد الرسوم المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة.
هذا فضلا عن اجتياز اختبار يقوم به المتقدم عند بدء اجراءات الاستخراج.
الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة للمقيم
للحصول علي رخصة القيادة للوافد والمقيمين سواء كان للنساء أو للرجال يجب توافر الشروط الماضية شرط أساسي وأيضا أتمام كافة الاجراءات المطلوبة بشكل صحيح وأيضا إحضار بعض أهم المستندات الرسمية مع شخص المتقدم حتي تتيح للمتقدم أنجاز المهمة بشكل صحيح وميسر وهذه الوثائق كما يلي:
- عدد 6 صور شخصية مقاس 4×6.
- تقديم أصل المستند وصورته من الإقامة.
- المستند الأصلي وصورته من جواز السفر.
- يتم تقديم صورة من رخصة القيادة المرورية الوطنية التي كان يستعملها الشخص في بلده.
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية للكفيل.
- إحضار مستند إثبات تعريف من جهة العمل المُسجل بها الشخص.
- إحضار شهادة خبرة في حالة القيادة مسبقاً.
- إحضار حافظة أو ملف لحفظ الاوراق من التلف.
طريقة استخراج الرخصة للأجانب
وبعد الانتهاء من كافة التفاصيل السابقة نكون قد وصلنا إلي الخطوة المهمة وهي طريقة استخراج رخصة قيادة الوافد كما يلي:
- الدخول على منصة أبشر الإلكترونية.
- اختيار “أبشر الأفراد”. إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور والرمز المرئي.
- الضغط على “تسجيل الدخول”.
- إدخال رمز التحقق المُرسل إلى رقم الجوال في رسالة نصية.
- الضغط على “الخدمات الإلكترونية”.
- ثم الضغط على “حجز موعد الأحوال المدنية”.
- إدخال رقم الإقامة وتاريخ الميلاد ورمز التحقق. الضغط على “التحقق من بياناتي”.
- ستظهر نافذة يتم الضغط فيها على “حجز موعد جديد”.
- يتم تحديد سبب حجز الموعد وهو إصدار رخصة قيادة.
- ثم اختيار فرع الأحوال المُراد حجز الموعد فيه.
- يتم اختيار الموعد المناسب ثم الضغط على “التأكيد على بيانات الموعد”.
- ستتم عملية حجز الموعد وستظهر تذكرة الموعد التي يجب طباعتها حتى تكون ضمن المستندات المطلوبة.
الجدير بذكر انه تقدم الحكومة السعودية جل خدماتها من خلال منصات إلكترونية علي شبكة الأنترنت، ومن اهم هذه المنصات الإلكترونية التي تجمع اكثر من 270 خدمة هامه منصة ابشر الإلكترونية ومن بين هذه الخدمات خدمة تجديد استمارة السيارة وهي جزء لا يتجزأ من الخدمة التي نتحدث عنها اليوم.
رسوم إصدار رخصة قياده للمقيمين
- تكون هذه الرخصه سارية الصلاحية لمدة سنة مقابل 40 ريال سعودي.
- لمدة سنتين 100 ريال سعودي.
- لمدة أربعة سنوات 250 ريالاً سعودياً.
- لمدة 10 سنوات 500 ريال سعودياً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استخراج رخصة قيادة سعودية للمقيمين في السعودية والشروط والأوراق المطلوبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.