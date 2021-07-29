استعلام نتائج الأهلية الدفعة 45 حساب المواطن أغسطس 2021

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عمر شويل - جدة نتائج الأهلية الدفعة 45 حساب المواطن ينتظر صدورها المستفيدين من دعم حساب المواطن الشهري، حيث يتوجب على المستفيدين تسجيل حساب المواطن برقم الهوية، والاستعلام عن نتائج الأهلية الدورة 45 شهر أغسطس 2021؛ وذلك من أجل صرف الدعم الشهري في المواعيد المقررة، ذلك الدعم الذي توجه الحكومة السعودية للأسر السعودية من فئات محدودي ومتوسطي الدخل؛ ولعل الهدف من ذلك هو تحسين المستوى المعيشي لهذه الأسر، وتوجيه المنافع الحكومية للمستحقين، فضلًا عن تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.

نتائج الأهلية الدفعة 45 حساب المواطن

في خلال ساعات قليلة من الآن سيعلن برنامج حساب المواطن على حسابه الشخصي على تويتر عن صدور نتائج الأهلية الدورة 45 شهر أغسطس 2021، لذلك يتوجب على المستفيدين تسجيل حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية ca.gov.sa حيث يتم مطابقة البيانات المسجلة في برنامج حساب المواطن مع البيانات المدرجة في وزارة الموارد البشرية؛ وذلك للتأكد من أهلية المستفيد لصرف دعم حساب المواطن الدفعة الجديدة.

استعلام أهلية حساب المواطن

عند الإعلان بشكل رسمي عن صدور نتائج الأهلية الدورة 45 يتوجب على المستفيدين التأكد من حالة الأهلية لذلك من خلال تسجيل حساب المواطن بالخطوات التالية:

تسجيل دخول حساب المواطن. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة. النقر على زر دخول. الانتقال إلى تبويب حسابي ومنه النقر على استعلام عن حالة الأهلية. كتابة رقم الهوية وإدخال رمز التحقق المرئي. النقر على إظهار.

تسجيل جديد حساب المواطن

يتطلب التسجيل في حساب المواطن مراجعة شروط الأهلية واستحقاق حساب المواطن جيدًا، ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط دخول حساب المواطن. النقر على خيار تسجيل مستخدم جديد. العمل على إنشاء حساب شخصي وتسجيل بيانات الجوال ورقم الهوية وتاريخ الميلاد لذلك. تسجيل دخول حساب المواطن من خلال كتابة رمز التفعيل المرسل على رقم الجوال. العمل على تغيير كلمة المرور. إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة. الإقرار بصحة البيانات المسجلة في الموقع. العمل على تقديم طلب التسجيل في حساب المواطن. العمل على إدخال البيانات المطلوبة لإكمال عملية التسجيل. القيام بتسجيل بيانات التابعين والحساب البنكي والعنوان الوطني والعقارات.

في النهاية نكون تعرفنا على طريقة استعلام حالة الأهلية الدفعة 45 حساب المواطن، بالإضافة إلى طريقة تسجيل جديد حساب المواطن.