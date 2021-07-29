نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض تأجيل الأقساط من الراجحي ومعرفه اهم الشروط والمميزات من المصرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض تأجيل الأقساط من الراجحي من اهم العروض التي تم إطلاقها خلال هذه الأيام والتي اعلن عنها المصرف عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة. كما اعلن المصرف أيضا حديثا وعبر صفحته الرسمية عن عده عروض وتمويلات حديثه من أهمها عروض الراجحي علي بيجو 2022 ومعرفه السيارات التي شملتهم العروض و برنامج تمويل السيارات المستعملة من مصرف الراجحي وتملك سياره بكل سهوله. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح العرض بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط اللازمة للعرض واهم المميزات التي اعلن عنها المصرف وكيفيه الحصول علي العرض من خلال هذه المقالة بالخطوات.

عرض تأجيل الأقساط من الراجحي

اعلن المصرف عن العروض والذي يمكنك من أمكانية تأجيل أقساط التمويلات من الراجحي. بالإضافة إلي ذلك اعلن المصرف عن بعض المميزات الخاصة بالتمويل. والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

يمكن استرداد الرسوم الإدارية من خلال العرض.

المرونة في اختيار الأقساط التي يريد تأجيلها العميل من خلال منتج وطني 3 وحتي 3 أقساط.

تمكين العميل من اختيار اكثر من قسط للعقود المختلفة من منتجات التمويل الشخصي.

الأعفاء من المديونية في حاله الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله.

شروط التأجيل للإقساط من الراجحي

بالإضافة إلي ذلك اعلن المصرف عن عده شروط يجب توافرها في المستفيد لكي يحصل علي العرض بسهوله. وهذه الشروط تكتمن في النقاط الأتية:

أن يكون العميل سداده 20% من التعاقد القائم والمراد تأجيل الأقساط له.

يتم تطبيق الاسترداد النقدي للرسوم ولكن بشرط أن يكون للعميل بطاقه الراجحي.

سيتم إضافة مبلغ الرسوم الإدارية علي حسب البطاقة في في غضون 7 أيام عمل.

يشترط أيضا وجود بطاقه ائتمانيه ساريه وغير متأخرة السداد قبل 31 يوليو 2021.

كيفيه تأجيل الأقساط من الراجحي

كما اعلن المصرف عن طريقه وكيفيه تأجيل الأقساط من الراجحي وذلك عن طريق تحميل تطبيق مصرف الراجحي. أو عن الطريق أيضا الموقع الإلكتروني للمصرف والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: