نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل السيارات للأفراد عن طريق شركة توكيلات للخدمات التمويلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل السيارات للأفراد ، تقدم شركة توكيلات تمويل السيارات المستعملة والجديدة للأفراد في المملكة العربية السعودية سواء كان من المقيمين أو المواطنين السعوديين، والذين يعيشون ضمن حدود المملكة، وتوفر الشركة كافة أنواع السيارات لكافة الفئات الجديده أو المستعمله بحسب سياسة الشركة، وذلك من أجل تلبية الاحتياجات والرغبات التي تلزم العملاء بكافة فئاتهم، متضمنا مزايا تمويل السيارات عبر شركة توكيلات.

تمويل السيارات للأفراد من خلال توكيلات

تتعدد مزايا تمويل الأفراد حيث تناسب العديد من فئات العملاء والموضحة كالآتي:

توافق تمويل السيارات مع مبادئ الشريعة الإسلامية وضوابطها

مع مبادئ الشريعة الإسلامية وضوابطها لا يحتاج المنتج إلى دفعة أولى حيث تبلغ 0%

الدفعة الأخيرة قبل 25%

هامش الربح يبدأ من 3.9%

تبلغ مدة دفع أقساط التمويل 60 شهر

من مزايا التمويل أيضا أنه لا يحتاج إلى استقطاع الراتب.

ما هي معايير استحقاق منتج السيارات عبر شركة توكيلات

يشترط على الراغبين الحصول على التمويل أن يكون الراتب الخاص بهم على الأقل 5.000 ريال

العمر يتراوح ما بين 21 سنة وحتى 65 سنة.

ما هي الأوراق المطلوبة لتمويل الأفراد للسيارات

إحضار صورة عن بطاقة الأحوال

للمقيمين يتوجب إحضار الإقامة سارية المفعول

إحضار نسخة عن كشف حساب الراتب في آخر 90 يوم

إحضار إثبات السكن أو عقد الإيجار

جلب أصل خطاب تعريف الراتب بشرط أن يكون مصدق.

رابط شركة توكيلات للخدمات التمويلية

تقدم شركة توكيلات مجموعة من التمويلات، حيث يمكنك الاطلاع عليها عبر رابط الموقع الرسمي لشركة توكيلات على الإنترنت، حيث يتم تقديم تمويل للأفراد والشركات والمؤسسات، حيث يختلف كل منها عن الآخر، لتساهم الشركة في تمويل المؤسسات والشركات لتطوير الاقتصاد الوطني ودعمه من خلال تنويع منتجات التمويل المتاحة، وتجديد أساليب المنتجات لتحقيق الأهداف الاستثمارية لكافة العملاء، حيث تم تقديم المنتجات التالية:

ما هي مزايا تمويل المنشآت والشركات